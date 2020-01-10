台南梅嶺梅花盛開湧人潮 加開綠22公車及接駁車賞花遊

台南楠西梅嶺梅花元月初盛開綻放，吸引大量車潮及人潮湧入梅嶺山區，台南市政府交通局在本周及下周兩周末假日（1/11、1/12、1/18、1/19）在梅嶺資訊站、太山站附近停車場、二層坪停車場等地規畫免費接駁車，同時增開綠22（玉井-梅嶺）往返計10班，建議民眾「區外停車區內接駁，搭乘公車梅嶺輕鬆賞梅趣」，省去塞車和找停車位煩惱，玩得輕鬆愜意。

台南市導覽協會理事長呂錦銘表示，梅嶺整座山都是梅園，最早開花的是伍龍殿上方出水仔的梅園，已經盛開花謝，目前盛開的是在觀音寺還有山頂的土地公茶園，以及一線天一帶，低海拔的梅園也只開部分，也陸續分區綻放，到元月底都還有梅花可賞；梅嶺休閒觀光享用梅子雞等美食是一吸引力，再安排賞花及登山健行。

梅農陳居峰也說，今年由於濕度夠加上冷冷的天氣，梅嶺梅峰古道今年紫牡丹大爆發，還有粉紅風鈴木、茶花、杜鵑、櫻花都陸續盛開，遊客也可到梅嶺古道花廊，欣賞美麗花海。

台南市楠西區梅嶺梅梅花盛開後，吸引相當多人潮上山賞花，但也爆出因公車班次太少，讓遊客久等的不便，市通局指出，市長黃偉哲指示交通局、警察局、楠西區公所等單位再精進相關交通疏運措施，除減少交通壅塞情形外，也能讓更多民眾上山賞花。

交通局長王銘德指出，為提供更多民眾能輕鬆上山賞花，規畫梅嶺免費接駁車，民眾請配合警察局交通管制引導，前往梅嶺資訊站或太山站停車場停車後轉搭接駁車上山，梅嶺資訊站、太山站附近停車場及路邊停車等共計可提供約200席停車位。

除免費接駁車外，遊客也可在玉井轉運站或楠西區公所搭乘大台南公車綠22（玉井-梅嶺）前往梅嶺地區，於假日時段每日將有往返32班次，除可沿途觀賞美景、享用美食外，搭乘公車輕旅行更加輕鬆便利。

梅嶺免費接駁車自上午10點半至下午5點間開行，期間搭配綠22（玉井-梅嶺）公車班次加密，約15分鐘即有一班車可提供接駁服務。梅嶺接駁車路線從「梅嶺資訊站接駁站」出發後，行經「太山接駁站」後，開往「二層坪接駁站」，抵達後即可步行前往賞梅。

台南市公共運輸處處長呂獎慧指出，梅嶺接駁車免費提供民眾直接搭乘，另提醒搭乘綠22往返梅嶺賞梅記得使用電子票證，將享有搭乘幹支線公車每趟基本票價26元優惠，並於2小時內公車互相轉乘也可再享9元優惠，歡迎民眾多加利用。

另玉井轉運站也是大台南公車重要轉運節點，從台南火車站可搭綠幹線、從善化火車站可搭橘幹線前往；另附近景點除梅嶺外，可在玉井轉運站轉往楠西玄空法寺、曾文水庫、龜丹溫泉、虎頭山等周邊景點，民眾假日出遊可改搭公車更能體驗輕旅行的漫遊魅力。