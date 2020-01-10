愛心告急！再2周過年 華山年菜募集仍缺4成待捐助

嘉義市議會議長莊豐安及議員張秀華，昨天參加桃城同濟會與阿里山同濟會舉辦的「華山愛心年菜」募集活動，共募集150份愛心年菜；華山基金會表示，今年嘉義區弱勢、孤老需要1340份愛心年菜，至今僅募到6成，希望社會更多善心人一起支持，讓獨居長輩能享受一頓溫暖年菜、開心過年。

嘉義市桃城同濟會與阿里山同濟會，日前得知華山基金會孤老年菜募集遇到困境，發起愛心響應活動，昨日上午10點在嘉義市議會會館舉辦年菜捐贈，長期支持公益的莊豐安及張秀華也一起到場支持並現場響應。桃城同濟會會長黃振溢，及阿里山同濟會會長楊家寶、艷紫荊同濟會會長王美惠也到場，扮演財神爺與長輩同樂，一起搓湯圓過好年。

莊豐安表示，感謝同濟社團支持，對於社會弱勢老人關心，希望透過捐贈、結合大家愛心，聚集成大愛心，讓獨居長輩們可以在過年的時候感受到社會的關懷，可以過一個好年。

獨居嘉義縣太保的73歲龔阿公表示，60幾歲失業後，曾經流浪街頭當街友，睡過高鐵橋下度日子，過著有一餐沒一餐的日子，經好心人幫助，找到一間矮房居住，2年前透過華山基金會服務，協助安裝熱水器及瓦斯爐、提供物資，現在能獨自簡單處理三餐，真的很感謝華山義工幫忙。