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高鐵站出現返鄉人潮 黃偉哲站門口發文宣鼓勵投票

2020-01-09 19:19聯合報 記者周宗禎／即時報導

後天就要投票了，高鐵、台鐵台南站下午也出現返鄉人潮，台南市長黃偉哲為鼓勵首投族及市民參與選舉，下午與市府主管分別到高鐵、台鐵站區發放投票須知，「呼籲市民返鄉，千萬不要放棄用自己的權力來行使公民權，投票給自己支持的候選人」。

黃偉哲原本要在高鐵台南站一樓大廳電梯口 發文宣，不過高鐵方面不希望站內有任何選舉相關行為，市府人員改到高鐵站南側門口，發「投票須知三寶」給出站旅客，不管是不是台南市民連外國人也發。

黃偉哲呼籲民眾記得帶身分證，記得帶投票通知單，還有一些選舉應該注意的事項，呼籲多多去投票，「因為投票是一個我們行使公民權的權利，站在政府以及地方政府的立場，也希望大家趕快返鄉來投票」。

他說，與民眾互動結果，民眾的反應感覺蠻不錯的，他希望有越多返鄉的民眾來參與投票，「這樣子的話，那當然會讓民主更接近，這個投票結果更接近真實的民意」，大家千萬不要放棄用自己的權力來行使公民權，而且他發現「很多民眾提著打包小包很像是外地返鄉的，希望都去投票」。

市府與台南市選舉委員會準備5千多份宣導文宣年曆、投票指南、台南市觀光導覽圖及台南市109年春聯，分送返鄉民眾，「希望藉此宣導首投族選舉權的重要性，也讓民眾清楚了解本次選舉種類、領票、圈票及投票程序，宣導選舉人應注意禁制事項」。

市政府表示，全台首投族約118萬人，台南市估計有2萬4000多人，為鼓勵市民及首投族參與投票，黃偉哲市長才親自帶領市府同仁在台南高鐵站歡迎市民返鄉投票，並發放投票指南，提供內政部戶政司查詢投票所地點QRcode，掃描後只要輸入個人身分證字號、出生日期及驗證碼，即可知道「選舉權人名冊號次、投票所別及地點」 。

市府官員在高鐵站門口分送選舉文宣給出站旅客，連洋人也送。記者周宗禎/攝影
市府官員在高鐵站門口分送選舉文宣給出站旅客，連洋人也送。記者周宗禎/攝影
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市長黃偉哲拿著裝有文宣的手提袋分給出站民眾。圖/市府提供
市長黃偉哲拿著裝有文宣的手提袋分給出站民眾。圖/市府提供
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市府官員在高鐵站門口分送宣導文宣年曆、投票指南、台南市觀光導覽圖及台南市109年...
市府官員在高鐵站門口分送宣導文宣年曆、投票指南、台南市觀光導覽圖及台南市109年春聯。記者周宗禎/攝影
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市府官員在高鐵站門口分送宣導文宣年曆、投票指南、台南市觀光導覽圖及台南市109年...
市府官員在高鐵站門口分送宣導文宣年曆、投票指南、台南市觀光導覽圖及台南市109年春聯。記者周宗禎/攝影
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投票高鐵

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