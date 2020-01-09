高鐵站出現返鄉人潮 黃偉哲站門口發文宣鼓勵投票

後天就要投票了，高鐵、台鐵台南站下午也出現返鄉人潮，台南市長黃偉哲為鼓勵首投族及市民參與選舉，下午與市府主管分別到高鐵、台鐵站區發放投票須知，「呼籲市民返鄉，千萬不要放棄用自己的權力來行使公民權，投票給自己支持的候選人」。

黃偉哲原本要在高鐵台南站一樓大廳電梯口 發文宣，不過高鐵方面不希望站內有任何選舉相關行為，市府人員改到高鐵站南側門口，發「投票須知三寶」給出站旅客，不管是不是台南市民連外國人也發。

黃偉哲呼籲民眾記得帶身分證，記得帶投票通知單，還有一些選舉應該注意的事項，呼籲多多去投票，「因為投票是一個我們行使公民權的權利，站在政府以及地方政府的立場，也希望大家趕快返鄉來投票」。

他說，與民眾互動結果，民眾的反應感覺蠻不錯的，他希望有越多返鄉的民眾來參與投票，「這樣子的話，那當然會讓民主更接近，這個投票結果更接近真實的民意」，大家千萬不要放棄用自己的權力來行使公民權，而且他發現「很多民眾提著打包小包很像是外地返鄉的，希望都去投票」。

市府與台南市選舉委員會準備5千多份宣導文宣年曆、投票指南、台南市觀光導覽圖及台南市109年春聯，分送返鄉民眾，「希望藉此宣導首投族選舉權的重要性，也讓民眾清楚了解本次選舉種類、領票、圈票及投票程序，宣導選舉人應注意禁制事項」。