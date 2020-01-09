台南第4個歷史街區麻豆正式公告 範圍在大通、頂下街

台南市政府今天依《臺南市歷史街區振興自治條例》第6條，畫定約14公頃的範圍，正式公告「台南市麻豆歷史街區」計畫，這也是繼2015年、2017年與2018年陸續公告鹽水、府城及新化歷史街區後，第4個公告的歷史街區計畫。

台南市文化局表示，麻豆源於平埔族語中適於人居的「中央之地」(Mattau)之稱，聚落延續原漢文化的融合，發展出特有的豪族文化。為避免在地文化在賡續進行的都市更新中抹去歷史脈絡，台南市府為時一年探究，為新畫設公告的麻豆歷史街區，提出推動整建維護街區振興之目標，同步橫向聯繫都發局調整「變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫（第四次通盤檢討）（含都市計畫書圖重製)案」，以維繫街區內建築風格群聚現象顯著的興中路與中山路（即日治時期市區改正「大通」、漢人墾殖時期之頂街、下街一帶）傳統風貌。

文化局指出，過往麻豆區域發展多著重在老街及交流道附近特定區，而忽略早期漢人聚落發展自水崛頭（原麻豆港）向內陸擴張的生活痕跡。藉由歷史街區公告，市府指認出具人文、藝術或其他應維持歷史風貌價值之歷史空間紋理，盤點鮮為人知的有形文化資源計有歷史街巷7處、廟埕5處、特色軸線1處，台灣傳統建築風格群聚4處、藝術裝飾建築風格群聚3處與戰後現代建築風格群3處，以利歷史街區周邊再造及區域經濟振興。

文化局說，這次計畫也藉由聚落發展的爬梳，點出因應生活年代、地理環境等因素所創造出的地域性特有產業，為提高青年返鄉對城市的認同感，優先獎勵有關在地特色產業經營與文史學術研究之推廣等方案，以鼓勵青年返鄉為地方燃起新的產業契機。