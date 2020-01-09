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安南醫院統計 近1個月選舉症候群月增2成

2020-01-09 16:26聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

對選舉過度熱衷，對人情緒造成波動，產生不少身心症狀。 圖／聯合報系資料照片
對選舉過度熱衷，對人情緒造成波動，產生不少身心症狀。 圖／聯合報系資料照片
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「選舉是一時的，身體健康才是一輩子的事。」關心政治是好事，但對選舉過度熱衷，對人情緒造成波動，產生不少身心症狀。台南市安南醫院昨天統計，去年12月較去年11月因選舉因素求診病患增加約二成。精神科醫師王文隆說，罹患思覺失調症病人，更可能會受影響復發，變成嚴重的選舉症候群。

35歲張小姐，平日正常工作和生活，每逢選舉來臨，將遠大的理想寄託於自己鍾情的候選人，到處拉票，一遇到不同意見者就開始爭吵起來，甚至不惜跟要好的同事、朋友翻臉，張小姐出現頭痛、暈眩、倦怠、厭食，家人十分擔心下陪同至精神科就醫。

王文隆表示，選舉本來是一件民主國家常態活動，台灣因為史及環境形成政治版圖藍綠白對立明顯，還有親中、親美、親日不同路線，每個人對政治要求及理想期待差異很大，擔憂自己支持候選人落選，熱情與焦慮會透過新聞、政論節目等傳播媒體升溫，甚至在選舉造勢等高情緒張力場合中被放大，出現生理與心理不適。

王文隆說，選舉症候群並非正式醫學名詞，是用來描繪對選舉事件調適失衡現象，病名像「適應障礙症候群」，症狀包括選前及選後出現的種種身體、精神症狀及適應不良等情形。

為避免因選舉症候群影響自身日常生活，王文隆建議轉換想法，學著理性分析，如與自己理念不和，可以轉換想法，選舉一定有贏有輸，可以給別人有機會做看看，換個角度嘗試接受，情緒就能因此緩和。

王文隆表示，對於無法調適的情緒，可選擇親友陪伴。關心選情、熱情投入之餘，別忘了時時要關心自己身體的健康，參加活動，要量力而為，如有任何不適的情況發生，或症狀持續出現時，就該儘早就醫。

頭痛2020選舉總統大選思覺失調症2020立委選舉

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