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選舉身心衝擊可比金融海嘯 嘉市府教舒壓

2020-01-09 14:09聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

市府衛生局長張耀懋（左二）等人開座談會，教大家如何排解身心壓力。 圖／市府提供
市府衛生局長張耀懋（左二）等人開座談會，教大家如何排解身心壓力。 圖／市府提供
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選戰倒數2天，有些過度投入的選民會出現焦慮、情緒亢奮等症狀，嘉義市衛生局長張耀懋表示，根據財團法人精神健康基金會公布「2018全國精神健康指數調查」，發現總統大選年對於國人精神健康的負面衝擊與2008年金融海嘯威力相仿，因此選舉對身心的影響不容小覷。

市府指出，選後幾家歡樂幾家愁，支持者選上的，部分選民人可能會high過頭，出現話多、活動量大、覺得自己賭對了的躁症行為；支持者沒選上的，當場就陷入低潮、失落感，情緒上包括憂鬱、憤怒、焦慮和壓力感，嚴重者甚至會覺得活著沒意義，有輕生意念。

嘉義市衛生局為安定市民心情，今天在市府辦理「選舉症候群：談激情過後的身心照顧」座談會，由張耀懋、資深記者龐清廉、知名粉絲專頁「心理師想跟你說」的臨床心理師蘇益賢和嘉義市臨床心理師公會理事長陳可家，教大家如何排解身心壓力。

蘇益賢說，民眾可利用「安心3大招」，第一是關掉電視及網路，暫時隔離不接觸相關訊息，還有適度運動舒緩壓力，將壓力排出體內，以及陪伴親友，適時扮演聆聽者相互支持。

另外，國發會發布的「107年個人家戶數位機會調查報告」顯示，面對不確定真假的網路消息或新聞，12歲以上網路族有34.8%完全不查證，可能導致錯誤訊息廣泛傳遞。

龐清廉說，可透過「轉、查、澄清」3步驟，辨別新聞或網路訊息真偽，收到不確定性的訊息，除了Google 搜尋引擎外，也可以透過LINE 官方的「LINE 訊息查證」及「台灣事實查核中心」查詢。

陳可家則建議，民眾可以透過「心情溫度計」簡式健康量表了解自己的情緒狀態，如果得分在10分以上或有自殺意念，應向就近的醫療院所尋求專業協助，由專業人員提供進一步的服務。

張耀懋提醒，衛生福利部設有「1925」安心專線，提供全國民眾24小時免費心理諮詢，嘉義市社區心理衛生中心也聘有專業心理師為市民朋友提供免費心理諮詢服務，可於上班時間撥打05-2328177洽詢。

嘉義金融海嘯2020選舉總統大選憂鬱

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