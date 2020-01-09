嘉縣大林鎮公所結合樂齡書法班 長輩揮毫分送春聯

隨著農曆春節將至，嘉義縣大林鎮公所今日上午在老人會館舉辦樂齡書法揮毫贈春聯活動，由樂齡書法班老師李應昆及學員現場揮毫寫春聯分送民眾。去年拿到春聯的民眾也呼朋引伴，使得今年參與活動，索取春聯的人數倍增。

大林鎮公所樂齡學習中心展現成果，每年春節前樂齡書法班師生都將現場揮毫的方式贈送春聯，由長輩親手寫的春聯，墨色濃郁，保留傳統文化的美。

因熱愛書法，去年投入樂齡學習行列的簡志偉母親楊允也在現場揮毫，贏得現場民眾喝采。簡志偉在現場為母親鋪紙磨墨，母子同框書寫賀歲春聯，場面溫馨。

簡志偉說，樂齡學習是退休長輩重要的人生階段，延續了青壯時期對社會的服務奉獻，也延緩生命老化階段，看見長輩展現的活力及充滿智慧的學習成果，讓人更加敬佩。他也恭喜大林鎮樂齡學習中心榮獲108年度全縣督導訪視評核特優佳績，大林圖書館則獲108年教育類志願服務運用單位評鑑特優，多名志工獲獎。

大林鎮公所指出，今年度的大林樂齡社區拓點，除了原來的6拓點，首度編列樂齡獨立預算，新增5個新拓點，分別為在溝背、明和、湖北、上林、吉林，鼓勵更多長輩走出家門參與樂齡學習。加上圖書館樂齡學習中心的課程，銀養人生young系列知性課程等，今年度樂齡課程多元豐富。