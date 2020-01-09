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嘉縣白蘿蔔因去年底大雨造成根部腐爛 現開放現金救助

2020-01-09 12:01聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義去年12月28日連續降雨，雨後又出現強烈陽光，導致白蘿蔔根部腐爛，已有東石鄉、水上鄉等地傳出災情，行政院農業委員會7日公告，針對東石鄉蘿蔔損傷依農業天然災害現金救助辦法，8日起受理農民申請辦理現金救助，每公頃為3萬6千元，申請至1月17日。

嘉義縣府農業處農林作物科長李秋瑩說，經現場勘查瞭解後，去年底連續2日降雨，單日下雨量達100毫米，且在雨後隨即轉晴，出現強光照射，導致正值生長期的菜葉類出現損傷，白蘿蔔的根部泡水後腐爛，已無法恢復生長，菠菜等葉菜類，則出現葉面發黃，影響收成。

李秋瑩說，東石鄉種植白蘿蔔栽種面積約130多公頃，3日前去勘查白蘿蔔農損狀況，面積10多公頃的農田，損害程度約占4成，昨日嘉義縣政府已公告東石鄉蘿蔔災損現金救助開放受理申請。

李秋瑩指出，其他鄉鎮的農損情形，已在本周陸續完成勘查，7日已勘察水上鄉種植菠菜及蘿蔔生長情況，昨日也前往新港、朴子及水上勘查種植馬鈴薯農田是否也受去年底冬雨影響，若有農損情形，將依「農業天然災害救助辦法」將勘災結果送農委會審查，審查通過後，將另外開放農民申領補助。

嘉義縣政府表示，針對東石鄉蘿蔔農田損害率達20%以上者，依救助額度每公頃為3萬6千元救助，本案現金救助作業程序及期限假日照常受理申請，另提醒因11日為總統及立委選舉，鄉公所人力可能不足，呼籲農民避開1月11及12日申請。

嘉義去年底連續2日降雨，雨後又出現強烈陽光，導致白蘿蔔根葉面腐爛，已有東石鄉、水...
嘉義去年底連續2日降雨，雨後又出現強烈陽光，導致白蘿蔔根葉面腐爛，已有東石鄉、水上鄉等地傳出災情。圖／嘉義縣政府提供
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行政院農業委員會7日公告，針對東石鄉蘿蔔損傷依農業天然災害現金救助辦法，8日起受...
行政院農業委員會7日公告，針對東石鄉蘿蔔損傷依農業天然災害現金救助辦法，8日起受理農民申請辦理現金救助，每公頃為3萬6千元，申請至1月17日。圖／嘉義縣政府提供
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東石嘉義農民

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