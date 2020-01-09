台南監獄首創與觀光工廠合推手作蛋糕 懇親會親子同歡

春節將屆，台南監獄今天舉辦「109年春節收容人面對面懇親活動」，259名收容人、家屬626人參加，台南知名「彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠」負責人洪佳寶率烘焙師到監，指導收容人親子體驗手工自製翻糖蛋糕，南監教化科也設計有趣的活動，許多家屬和收容人都很開心。

教化科人員表示，活動用意在協助收容人修復並提升家庭親子關係，結合檢察、觀護、更生保護等團體資源，設計符合年節氣氛家庭支持的內容，期待收容人藉由家屬的鼓勵，親情撫慰，紓解佳節思親情懷，增進家庭關係。

南監感謝洪佳寶善盡社會企業責任、發揮公益價值精神，帶領5名烘焙師傅蒞監義務指導收容人與其父母、子女攜手製作翻糖蛋糕。

活動開始收容人的年幼子女換上可愛的烘焙圍兜服裝，許多小朋友都很興奮，DIY製作過程瀰漫歡樂氣氛。獄方希望收容人「逐漸體會並重拾往日幸福家庭回憶，對親情的連結及復歸社會生活，有其積極與正面助益」。

台南監獄表示，為提升活動創意及活潑感，以「寓教於樂」方式舉辦，由收容人國樂團演奏「花好月圓」、「恭喜恭喜」等慶景曲目揭開懇親序幕，隨後由舞獅隊帶來生動逗趣的迎春賀年節目，與家屬溫馨互動，增添年節歡樂氣氛。

南監也首次結合台南更生輔導團、邀請彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠舉辦「糕糕在善﹣福杯滿盈」體驗課程，感謝檢察、觀護、更保等團體長期以來的關懷與協助，同時感謝社會企業熱心公益，「帶給收容人與家屬美好的溫馨時光，更感謝遠道及撥冗前來的家屬，辛苦奔波舟車勞頓，希望收容人珍惜家人永不放棄的情感，深切反省悔悟，為日後復歸社會生活，再造幸福人生而努力」。