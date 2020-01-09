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台南監獄首創與觀光工廠合推手作蛋糕 懇親會親子同歡

2020-01-09 11:53聯合報 記者周宗禎／即時報導

春節將屆，台南監獄今天舉辦「109年春節收容人面對面懇親活動」，259名收容人、家屬626人參加，台南知名「彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠」負責人洪佳寶率烘焙師到監，指導收容人親子體驗手工自製翻糖蛋糕，南監教化科也設計有趣的活動，許多家屬和收容人都很開心。

教化科人員表示，活動用意在協助收容人修復並提升家庭親子關係，結合檢察、觀護、更生保護等團體資源，設計符合年節氣氛家庭支持的內容，期待收容人藉由家屬的鼓勵，親情撫慰，紓解佳節思親情懷，增進家庭關係。

南監感謝洪佳寶善盡社會企業責任、發揮公益價值精神，帶領5名烘焙師傅蒞監義務指導收容人與其父母、子女攜手製作翻糖蛋糕。

活動開始收容人的年幼子女換上可愛的烘焙圍兜服裝，許多小朋友都很興奮，DIY製作過程瀰漫歡樂氣氛。獄方希望收容人「逐漸體會並重拾往日幸福家庭回憶，對親情的連結及復歸社會生活，有其積極與正面助益」。

台南監獄表示，為提升活動創意及活潑感，以「寓教於樂」方式舉辦，由收容人國樂團演奏「花好月圓」、「恭喜恭喜」等慶景曲目揭開懇親序幕，隨後由舞獅隊帶來生動逗趣的迎春賀年節目，與家屬溫馨互動，增添年節歡樂氣氛。

南監也首次結合台南更生輔導團、邀請彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠舉辦「糕糕在善﹣福杯滿盈」體驗課程，感謝檢察、觀護、更保等團體長期以來的關懷與協助，同時感謝社會企業熱心公益，「帶給收容人與家屬美好的溫馨時光，更感謝遠道及撥冗前來的家屬，辛苦奔波舟車勞頓，希望收容人珍惜家人永不放棄的情感，深切反省悔悟，為日後復歸社會生活，再造幸福人生而努力」。

南監也邀請108年法務部矯正署「家『獄』互曉‧幸福重生」家庭故事徵文比賽分別獲得「佳作」、「優等」收容人小菲及母親上台領取優勝獎狀及獎金，小菲的母親分享其參與家庭支持方案感想及身為收容人家屬陪伴歷程。

台南監獄首創與觀光工廠合作，烘焙師指導手作蛋糕，讓親子同歡。記者周宗禎/攝影
台南監獄首創與觀光工廠合作，烘焙師指導手作蛋糕，讓親子同歡。記者周宗禎/攝影
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台南監獄教化科設計親子互動遊戲，收容人與家屬開心同歡。記者周宗禎/攝影
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台南監獄首創與觀光工廠合作，烘焙師指導手作蛋糕，讓親子同歡。記者周宗禎/攝影
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台南監獄首創與觀光工廠合作，烘焙師指導手作蛋糕，讓親子同歡。記者周宗禎/攝影
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台南監獄首創與觀光工廠合作，烘焙師指導手作蛋糕，讓親子同歡。記者周宗禎/攝影
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觀光工廠親子

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