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台南隆田舊營區活化 朝打造為全國第一座軍營親子公園

2020-01-09 10:12聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市官田區隆田舊營區閒置20年，因位在市中心，地方要求開放活化，官田區公所以地方創生計畫，爭取3千萬元經費，進行「大隆田地景公園」，因隆田營區曾是官田師駐紮地，是許多人當兵的回憶，官田區長顏能通有意朝向做成軍營親子公園，但將採由下而上公民參與，19日上午9點在官田體育公園多功能球場舉辦說明會，聽取專家和地方對舊營區改造意見。

昔日陸軍隆田舊營區位在官田區公所對面，占地約十10公頃，屬台糖所有，僅少部分是私有地，營區閒置20年來，因常有人亂丟垃圾，影響環境觀瞻，土地一直圍起來未開發利用，十分可惜，官田公所去年爭取和台糖簽訂該區土地綠美化環境管理契約。

官田公所以「大隆田地景計畫」官田區台糖閒置空地活化工程，是台南市第一個通過國家發展委員會「地方創生」計畫的行政區，獲營建署核准補助2千4百萬元，市府也爭取「城鎮之心計畫」補助和配合款計6百萬，進行低度開發，以修剪園區花木、排水改善、打造遊憩步道等，現有樹林區和草坪廣場都會全部保留，預計今年底完工。

顏能通說，隆田舊營區是很多人當兵的回憶，大部分的主建築都已拆除，只保留衛兵哨及精神堡壘，他的構想是朝向結合軍營回憶及市民休閒公園的需求，打造為全國第一座的軍營親子公園，將軍訓的項目像是500公尺障礙賽，還有沙灘天堂路等，都做成兒童版，讓阿公或爸爸帶著小朋友來體驗，也可向下一代說說以前當兵的故事。

顏能通指出，這項計畫將與成大建築所和崑山科大合作，並採取由下而上的「市民參與」方式，聽取各界的意見。希望關心隆田舊營區的市民可以踴躍出席，期許未來這是一座親子森林公園，並結合隆田火車站、水雉生態教育園區、自行車休閒廊道、川文山森林保育農場，營造「大隆田地景公園」成為「南科後花園」，帶動地方新發展。

台南官田隆田舊營區內還保留精神堡壘。圖／官田區公所提供
台南官田隆田舊營區內還保留精神堡壘。圖／官田區公所提供
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台南官田隆田舊營區佔地10公頃，地方爭取開發為親子公園，19日聽取學者及地方意見...
台南官田隆田舊營區佔地10公頃，地方爭取開發為親子公園，19日聽取學者及地方意見。圖／官田區公所提供
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台南官田區隆田舊營區保有茂盛的樹木。圖／官田區公所提供
台南官田區隆田舊營區保有茂盛的樹木。圖／官田區公所提供
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台南官田隆田舊營區佔地10公頃，地方爭取開發為親子公園，19日聽取學者及地方意見...
台南官田隆田舊營區佔地10公頃，地方爭取開發為親子公園，19日聽取學者及地方意見。圖／官田區公所提供
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台南官田隆田舊營區老照片。圖／官田區公所提供
台南官田隆田舊營區老照片。圖／官田區公所提供
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親子建築崑山科大

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