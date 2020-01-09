1月11日要讓民眾安心投票 台南市路邊停車格免收費

配合1月11日總統、副總統與立法委員選舉投票日，台南市當天的路邊停車格位，包括智慧停車柱格位等將暫停收費，台南市停車管理處南門路繳費服務處以及安平車輛保管場也暫停服務，不過民眾仍可透過「台南好停APP」線上支付繳納停車費。

台南市交通局長王銘德表示，市長黃偉哲為保障台南市路邊收費員投票的權益，指示11日投票當天台南市路邊停車格位暫停收費，但若有人假借名義在非屬出入口管制的路外停車場向民眾收取停車費，其行為將涉及竊占、詐欺等罪嫌，交通局將請警察機關加強查緝。

停車管理處長黃俊傑表示，除台南市路邊停車路段暫停收費外，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路(社E2)、(社E1)停車場、海安路地下停車場等32處，因屬出入口管制之路外停車場，為滿足停車需求，提升停車周轉率，仍採24小時收費營運。

黃俊傑指出，即日起到今年12月31日，民眾只要加入「台南好停APP」會員，使用APP線上支付繳納台南路邊停車場的停車費，含停管處巡場開單的路外停車場，即享有「首筆停車費免費，第2筆開始每筆折扣2元」的優惠，詳細訊息可上台南市停車管理處資訊網查詢。