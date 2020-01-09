影／他掛布條批被民進黨騙 直言敢掛不怕被告

嘉義市民魏志軒今晚駕車到市區多個路段，在路旁懸掛批判民進黨布條， 經檢舉通報員警到場後，先聯絡選委會再由環保局派人拆除，魏志軒晚間表示，懸掛內容都已問過律師，懸掛處也屬私人地，如果有人未經同意任意拆除，他將報案告對方毀損。

嘉義市警方今天晚上9時許接獲民眾報案，博東路與新生路口有人張貼違法選舉廣告，員警到場不敢大意，立即通報嘉義市選委會選監小組到場，認為廣告不符規定，聯絡環保局人員到場拆除，環保員到場前，員警還特別將警車停在廣告布條前戒備，避免引發不必要爭議。

魏志軒在另一處張貼廣告布條，得知布條被拆非常生氣地說，刊登內容是真的、在私人地憑什麼拆除？也說明他已在市區掛了數十幅，因為現在的小孩越來越難教，不懂長幼有序、四維八德，許多小孩看到國旗都只說「台灣啊」，卻不知道中華民國，身為家長知道政府做錯了，難道還不站出來嗎？

他說，這個社會就是有很多的人裝聾作啞，所以社會才會出現殺人沒罪，太陽花亂一亂，警察受傷還要賠錢，整個社會倫理道德完全淪喪。

魏志軒說，民進黨這幾年有讓我們好過嗎？林飛帆一個月領9萬也不是假的，ECFA台灣有利也被太陽花阻擋，後來民進黨也說對台灣好，真不知道當初太陽花為什麼要阻擋。