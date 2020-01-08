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家庭共學讓夫妻變成同學、同好與戀人 台南社大做到了

2020-01-08 20:03聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南社大邁入20年，許多學員因學習而成為夫妻，也有了社大寶寶，更多退休族在此找到第二春，夫妻成同學、朋友、同好；也有學員收了8名乾兒女，組成美美家族。過去走成人學習，現在倡議家庭共學有成，帶動全家共學樂趣。

台南社大以培力實踐社群為宗旨的公民學校，今年邁入第20年，從單純學習到組成同好社群，投入廢棄物監測、流域學習、樹公民，以及關懷弱勢，許多學員從年輕到白髮，從志趣相投而結為夫棄、成為至交，更多了第二代加入社大，乃至牙牙學語的寶寶，也在感受公民的力量。

近幾年，台南社大倡議家庭共學，許多家長帶著孩子一起來學習，退休的夫妻檔也來共學，從夫妻變成同學，也成為無所不談的好朋友與同好，感情更甜蜜得如戀人。生物老師張鳳琴6年前提早退休，到台南社大學畫畫，有個武俠魂的老公孫蜀南兩年前從高雄市政府退休後，在妻子鼓勵下也加入社大行列，學習太極拳、功夫扇、太極劍，張鳳琴也跟著學，並擔任班代表，成了神仙眷侶。

學員趙鸞美較為年長，就如年輕學員的媽媽，也帶給朋友心靈支持，8名同好成了乾兒女，進而成立美美家族，除定期聚會，過年還會發紅包，建立如家人的親密關係。

「土道寫作社」是由一群社大喜歡寫作的素人作家成立，每年自力更生出版期刊，出版專書，行有餘力還照顧安南國中的學生社團，衍生出「小土道」，是個生生不息，令人激賞的文人團體。文刊總編輯韓麗瑛說，原來以為這個寫作課程是浪漫的起點，沒想到是參與公共事務里程碑，從參訪、紀錄中深刻體會在地文化，幾年下來，養出犀利思辨能力，也確立自己生命價值，彷彿重生般。

電影社邁入第7年，已拍過10部城市電影，前社長黃韋傑說，透過電影關注不同族群的生活，包括街友、女性、同志、獨居老人及親子關係等議題；也曾為美善社福基金會拍攝憨老微電影，以及協助旅居台灣的德國音樂工作者拍攝音樂節宣傳影片。

侯雅美在青壯年退休，除修完碩士學位，並積極參與教育事務，在非營利組織擔任幼教講師，也到社大學習、探索更多元的興趣，後來也邀先生王俊傑來社大，共同發展退休後的共同興趣。

在台南社大上課19年的吳美蓮年加入社大後，投入園藝世界，雖然丈夫後來因故需要她長期照護，仍然樂觀積極面對人生，持續學習。

美蓮姐曾經說過，生日最好的禮物就是到台南社大，帶著蛋糕來慶生，分享就是最快樂的事。

台南社大最美的是人，許多學員都有溫馨感人與勵志的故事。12日下午2點到5點半，將在吳園藝文中心舉辦《家庭共學日》教與學博覽會、換物市集，用故事與成果，鼓勵更多想發展不同人生道路的朋友來社大探索。

台南社大倡議家庭共學，12日舉辦《家庭共學日》教與學博覽會、換物市集。記者鄭惠仁...
台南社大倡議家庭共學，12日舉辦《家庭共學日》教與學博覽會、換物市集。記者鄭惠仁／攝影
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微電影夫妻獨居老人

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