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巨型蝴蝶花海降臨西螺大橋 「燈Ligh西螺」1月19日見

2020-01-08 17:32聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

雲林縣西螺鎮公所今天舉行「2020燈Ligh西螺」啟用典禮，除發揮創意將蝴蝶意象在西螺大橋下打造蝴蝶花海，並將於1月19日至2月23日西螺大橋廣場，舉辦年節燈會

西螺鎮長鄭玲惠表示，公所今年將蝴蝶翅膀、身體及觸鬚以步道方式呈現，讓橋下宛如停駐一隻「巨型蝴蝶」，並在翅膀及身軀種植花草，邊框鑲上藝術燈，預計春節期間可見到大面積的蝴蝶花海，並搭配西螺燈會亮麗展出。

立委劉建國說，西螺的建設一直都有在進行並沒有停止，他過去在中央全力爭取經費來為蝴蝶公園活化，現在已看見成果，未來東、西兩側結合西螺大橋將成為雲林旅遊重點區域之一。

雲林縣西螺鎮公所今天舉行「2020燈Ligh西螺」啟用典禮，除發揮創意將蝴蝶意象...
雲林縣西螺鎮公所今天舉行「2020燈Ligh西螺」啟用典禮，除發揮創意將蝴蝶意象在西螺大橋下打造蝴蝶花海，並將於1月19日至2月23日西螺大橋廣場，舉辦年節燈會。記者李京昇／翻攝
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立委劉建國（左三）、西螺鎮長鄭玲惠（左四）等人到場主持「2020燈Ligh西螺」...
立委劉建國（左三）、西螺鎮長鄭玲惠（左四）等人到場主持「2020燈Ligh西螺」啟用典禮。圖／劉建國競選辦公室提供
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雲林縣西螺鎮公所今天舉行「2020燈Ligh西螺」啟用典禮，除發揮創意將蝴蝶意象...
雲林縣西螺鎮公所今天舉行「2020燈Ligh西螺」啟用典禮，除發揮創意將蝴蝶意象在西螺大橋下打造蝴蝶花海，並將於1月19日至2月23日西螺大橋廣場，舉辦年節燈會。圖／劉建國競選辦公室提供
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西螺大橋燈會

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