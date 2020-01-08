巨型蝴蝶花海降臨西螺大橋 「燈Ligh西螺」1月19日見

雲林縣西螺鎮公所今天舉行「2020燈Ligh西螺」啟用典禮，除發揮創意將蝴蝶意象在西螺大橋下打造蝴蝶花海，並將於1月19日至2月23日西螺大橋廣場，舉辦年節燈會。

西螺鎮長鄭玲惠表示，公所今年將蝴蝶翅膀、身體及觸鬚以步道方式呈現，讓橋下宛如停駐一隻「巨型蝴蝶」，並在翅膀及身軀種植花草，邊框鑲上藝術燈，預計春節期間可見到大面積的蝴蝶花海，並搭配西螺燈會亮麗展出。

立委劉建國說，西螺的建設一直都有在進行並沒有停止，他過去在中央全力爭取經費來為蝴蝶公園活化，現在已看見成果，未來東、西兩側結合西螺大橋將成為雲林旅遊重點區域之一。