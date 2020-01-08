北港特一號新闢工程動土 111年竣工寛達40公尺

內政部今天在雲林舉行北港特一號道路道路新闢工程動土典禮，總工程經費約3.95億元，中央負擔達84%約3.32億餘元，其餘由雲林縣政府與北港鎮公所配合分擔6仟餘萬元，預計111年6月30日竣工，屆時可以有效紓解北港市區及北港大橋車流。

北港特一號道路從民樂路跨越新街大排、府番大排接縣道145線，全長1755公尺、寛40公尺，包含跨越兩個大排的T型橋梁、供給管溝、綠美化等工程。

今天動土典禮，內政部長徐國勇、立委蘇治芬、雲林縣政府秘書長張志銘、北港鎮民代表會主席蔡咏鍀前北港鎮長張勝智等人到場主持。

內政部長徐國勇說，在台北要有40米寬的道路極其不易，寬敞的道路讓北港更便利，未來媽祖遶境或鄰近鄉村車輛在北港市區，也不用再擔心堵塞狀況。

徐國勇說，在蘇治芬立委與各界努力爭取下，未來北港將會有一條美麗的寬敞道路，道路秉持「以人為本」的設計，路面不會有人孔蓋，管線設置在路面兩側，讓用路人更安全。

蘇治芬表示，以北港人的心情感到萬分高興，從她縣長任內獲內政部核定補助計畫，歷經六年時間特一道路終於動工，兩年半後將會有一條嶄新的道路給鎮民。