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北港特一號新闢工程動土 111年竣工寛達40公尺

2020-01-08 17:29聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

內政部今天在雲林舉行北港特一號道路道路新闢工程動土典禮，總工程經費約3.95億元，中央負擔達84%約3.32億餘元，其餘由雲林縣政府與北港鎮公所配合分擔6仟餘萬元，預計111年6月30日竣工，屆時可以有效紓解北港市區及北港大橋車流。

北港特一號道路從民樂路跨越新街大排、府番大排接縣道145線，全長1755公尺、寛40公尺，包含跨越兩個大排的T型橋梁、供給管溝、綠美化等工程。

今天動土典禮，內政部長徐國勇、立委蘇治芬、雲林縣政府秘書長張志銘、北港鎮民代表會主席蔡咏鍀前北港鎮長張勝智等人到場主持。

內政部長徐國勇說，在台北要有40米寬的道路極其不易，寬敞的道路讓北港更便利，未來媽祖遶境或鄰近鄉村車輛在北港市區，也不用再擔心堵塞狀況。

徐國勇說，在蘇治芬立委與各界努力爭取下，未來北港將會有一條美麗的寬敞道路，道路秉持「以人為本」的設計，路面不會有人孔蓋，管線設置在路面兩側，讓用路人更安全。

蘇治芬表示，以北港人的心情感到萬分高興，從她縣長任內獲內政部核定補助計畫，歷經六年時間特一道路終於動工，兩年半後將會有一條嶄新的道路給鎮民。

蘇治芬說，雲林北港鎮區域發展迅速，即將有家樂福與秀泰影城進駐，未來民樂路往東延伸至新德路新開特一號道路，將能有效減緩北港鎮內車流量，提升鎮內交通安全，造就北港新氣象。

內政部長徐國勇（右二）、立委蘇治芬（左二）等人今天主持北港特一號道路道路新闢工程...
內政部長徐國勇（右二）、立委蘇治芬（左二）等人今天主持北港特一號道路道路新闢工程動土典禮。圖／蘇治芬競選辦公室提供
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北港蘇治芬內政部

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