台南蓮心園籌建庇護農場溫室 義賣巨無霸高麗菜破萬元

台南市蓮心園基金會庇護農場引進綠色照護與食農教育概念，在庇護農場栽種一批巨無霸高麗菜近日收成，每顆高麗菜直徑約50公分，今在舉行義賣，還有單顆賣出破萬元，所得將用於農場溫室建設。

蓮心園基金會董事長張田黨表示，農場內預計興建溫室兩棟，以期穩定生產摘種。建置溫室費用要300萬元，期望發起捐贈早日實現夢想。

蓮心園庇護農藝工場設立於102年，目前有種植越光米、蕃茄、苦瓜、生菜、大陸妹、香草等，蔬菜盆栽與花草盆栽也大受歡迎，除此之外，農場也提供農園藝產品及加工品產銷，農場觀光暨農務DIY教學體驗、社區庭園景觀代客設計設作、客製化商品代工等農事服務。

蓮心園執行長甘士照表示，庇護農場開啟翻轉綠色照護與食農教育的成功契機，從照顧到生產，從生產到療癒，從照顧到療育，開發創新服務方案，提供身心障礙者社區化及多元化服務，不僅讓身心障礙者有就業之機會，更可以促進社區參與及社區融合，未來更將拓展至高齡者服務。

義賣巨無霸高麗菜每顆1萬元獲得熱心人士加碼喊價贊助，讚許高麗菜能種出如此超過50公分，也希望大家共同支持庇護農場。