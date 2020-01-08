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日逾800人次...民眾苦等 勞保局台南辦事處增櫃台數

2020-01-08 16:11聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

為提供貼心、寬敞、友善洽公環境，並加快服務速度，減少民眾等候時間，勞動部勞工保險局重新改造台南市辦事處，除增加櫃檯數，也將服務業務分流外，洽公環境也變得更明亮寬敞。今舉辦亮相揭幕活動。

勞動部次長林三貴與勞保局局長鄧明斌今主持「打造友善洽公空間-辦事處重新亮相」揭幕。鄧明斌指出，台南市辦事處轄內勞保投保單位逾4萬餘家，被保險人高達76萬人，因位居行政樞紐及商業活躍都會區，每日洽公人數高達8百餘人次。

鄧明斌說，因台南市辦事處一樓服務大廳空間狹長窄小，尖峰時段常常人潮擁擠、民眾久候、座位不足只能站立，為改善此缺點，勞保局將原本二樓的員工辦公室遷移騰出，改設置6個綜合業務服務櫃檯，原一樓4個櫃檯則改為快速取件、收件及博愛服務區。未來民眾若無諮詢事宜，只列印投保資料或送交各式申請書，可直接在快速櫃檯辦理，大幅縮短洽公等候時間。

此外，台南市辦事處也裝置新的「觸控式電子叫號系統」，除可將服務業務分流叫號外，並將等待人數上傳網站，民眾可透過手機APP查看等待人數，自行安排適當時間到辦事處洽公，不僅能節省等待時間，也能強化台南市辦事處的服務效能。

勞保局台南辦事處重新修繕改造空間，增加櫃檯數、服務業務分流，改善民眾久候問題。今...
勞保局台南辦事處重新修繕改造空間，增加櫃檯數、服務業務分流，改善民眾久候問題。今舉辦揭幕活動。圖/勞動部提供
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勞動部

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