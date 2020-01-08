影／扶輪社捐贈5部醫療巡迴車 在台灣老化最嚴重偏鄉辦捐贈

國際扶輪社捐贈5部醫療巡迴車，今天在台灣人口老化最嚴重之一的台南左鎮區舉辦捐車儀式，衛生福利部長陳時中抱病出席、健保署長李伯璋及立法委員周陳秀霞、市議員Ingay Tali等貴賓到場參與，同時致贈感謝狀給參與偏鄉巡迴醫療的醫師及募款捐贈巡迴醫療車的國際扶輪基金會及社友代表，台南市長黃偉哲表示，左鎮區僅有1家衛生所及1家西醫診所，人口老化又最嚴重，民眾就醫非常不方便，感謝健保署啟動巡迴醫療整合服務。

黃偉哲說「非常非常感謝感謝，除了感謝之外還是感謝」，感謝能夠照顧到偏鄉的醫療需求，發揮愛心的精神，尤其在歲末年初的時候，有來自桃園的，有來自國外的，把愛心化做這5部車。其中4部有腹部超音波，還有心電圖的掃描的功能，還有一部車是眼科巡迴檢查的功能，正好都是符合偏鄉地區年紀大的長者的需求。

左鎮區當地戶籍人口數有4684人，65歲以上人口佔27%以上，老年人口占率為全國第3名，已經是進入超高齡、超高齡的社會，但區內除中正里有1家衛生所及1家西醫診所外，皆為無醫村里，老人家在偏鄉，一定碰到兩個問題，第一個就醫的困難，公車有時一小時不到一班，為了坐公車繞了半天才到市區的醫院，就過了看診的時間，過了掛號的時間。如果要提早到早上6點7點以前就要掛號，又要拜託子女請假帶他去，有巡迴醫療服務啟動後，左鎮地區民眾可於醫療服務時間至指定地點就近就醫，不需再舟車勞頓。