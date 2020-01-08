嘉縣2020年首批柑橘外銷至香港 大吉大利迎來好的開始

嘉義2020年第一批柑橘外銷預計將有20公噸賣到香港，代表嘉義縣農產在新的一年迎來好的開始。記者陳玫伶／攝影 分享 facebook 嘉義縣政府及農委會今天上午於溪口疊溪果菜生產合作社舉辦「2020台灣柑橘外銷啟航記者會」，預計將有20公噸的柑橘將運銷到香港，嘉義縣長翁章梁表示，去年加上今日椪柑外銷的數量累計已超過500公噸，金黃色的椪柑象徵大吉大利，代表嘉義縣農產在新的一年迎來好的開始。

翁章梁表示，嘉義縣椪柑種植面積1700公頃，產量約4萬公噸，是全台最大椪柑產地，而嘉義的椪柑果肉柔軟、甜美多汁且帶有酸度，不僅深受國人喜愛，更是每年外銷主力農產品之一，為推動新南向政策及拓展歐美市場，去年已外銷到新加坡、馬來西亞、菲律賓、杜拜、帛琉及加拿大等國家。

農委會副主委黃金城表示，期盼這次的記者會能強化產地的供貨農民、產地農會、台灣蔬果輸出業同業工貴及相關外銷業者之間的鏈結，擴大出口績效，黃金城說，自2019年10月1日起至今年5月31日，農委會辦理拓銷及行銷補助，期望推動台灣柑橘出口並提升國際市場能見度。