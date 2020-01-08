台南新春文化活動整理包看這裡 讓你過年不無聊

春節期間嫌出門塞車嗎？台南市各文化中心，還有結合各宮廟，在春節期間準備有多項的文化活動，有展出、春聯DIY、猜燈謎、表演等，讓你春節在台南絕對不無聊，各項活動整理如下：

台南文化中心星光音樂廣場，從大年初三(1/27)開始，一連三天，每天下午3:30至5:00，邀請各類樂團演出，大年初三(1/27)融合薩克斯風樂團、大年初四(1/28)南都樂團、大年初五(1/29)臺南曼陀林樂團，每天帶來不同的精彩音樂表演，讓您大飽耳福。

台南文化中心的各展覽廳，新春期間從大年初三(1/27)到大年初五(1/29)，每天上午9時開放到下午5時，為您帶來的視覺饗宴。包括文物陳列館的「時間的形態—賴美華個展」(1/17至2/2)；第一藝廊的「故鄉@風景—蘇振明2020賀歲邀請展」(1/17至2/2)；第二藝廊則有「尋美—陳民芳西畫個展」(1/10至2/2)；第三藝廊的「《陶學之路--突破》劉克倫手捏陶個展」(1/10至2/2)。

配合慶祝農曆新年，藝術家蘇振明特別在1/18下午3:00至4:30於第一藝廊舉辦座談會、1/19下午2:00至4:00舉辦新春親子寫春聯活動，歡迎大朋友小朋友一起春聯DIY。

台南市謎學研究會，也特別在2/9周日下午3:30，於台南文化中心假日廣場舉辦「鼠來寶猜燈謎慶元宵」，讓您一直到元宵節，都能感受到濃濃的過年氣氛。

台江文化中心的台江埕，也是市民朋友們走春的好所在！大年初三(1/27)開始，一連三天，每天下午3:30至5:00，邀請大家作伙熱鬧。大年初三(1/27)好時光樂團、大年初四(1/28)笠綺舞蹈藝術團、大年初五(1/29)國立台中科技大學昭凌戲劇社，分別準備不同的節目，歡迎爸媽帶著小朋友一起來台江埕觀賞。

除了戶外活動，台江圖書館1/2至1/22在B1圖書館兒童區也特別舉辦「主題書展--節慶文化特展」，台江劇場大廳1/4至2/29則邀請藝術家許自貴展出「心有所鼠—許自貴創作展」

文化局這次還與多家宮廟合作，推出文化系列活動。歸仁仁壽宮推出「紅瓦厝春節文化祭」，從初一(1/25)至初五(1/29)，每晚7:30至9:30，在仁壽宮廣場邀請了Just Jazz就是爵士樂團、高雄鼓道場、幸韻流行爵士樂團、人舞劇場、妤芊共舞等五個團隊，接力演出。

鹿耳門天后宮則舉辦「台灣年文化季活動」，初一(1/25)至初三(1/27)，每天上午9:30至11:00，分別由高雄鼓道場、幸韻流行爵士樂團、喜悅舞蹈團帶來精彩表演。

鹿耳門聖母廟也將舉辦「2020新春嘉年華宗教民俗文化系列活動」，2/8周六下午1:30開始，在聖母廟五王殿前廣場，由樹德科大舞蹈啦啦隊、樹德家商管樂隊、臺南海事管樂隊、熱舞社、鼓藝隊等團隊帶來一系列演出，當天晚上6:00更將舉辦「迓春牛遊行暨國際高空煙火」