親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

半空化為火球！烏克蘭客機墜毀伊朗 至少170人全數罹難

奇兵戰術奏效？他評吳怡農「最把國民黨嚇死的候選人」

台南新春文化活動整理包看這裡 讓你過年不無聊

2020-01-08 13:04聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

春節期間嫌出門塞車嗎？台南市各文化中心，還有結合各宮廟，在春節期間準備有多項的文化活動，有展出、春聯DIY、猜燈謎、表演等，讓你春節在台南絕對不無聊，各項活動整理如下：

台南文化中心星光音樂廣場，從大年初三(1/27)開始，一連三天，每天下午3:30至5:00，邀請各類樂團演出，大年初三(1/27)融合薩克斯風樂團、大年初四(1/28)南都樂團、大年初五(1/29)臺南曼陀林樂團，每天帶來不同的精彩音樂表演，讓您大飽耳福。

台南文化中心的各展覽廳，新春期間從大年初三(1/27)到大年初五(1/29)，每天上午9時開放到下午5時，為您帶來的視覺饗宴。包括文物陳列館的「時間的形態—賴美華個展」(1/17至2/2)；第一藝廊的「故鄉@風景—蘇振明2020賀歲邀請展」(1/17至2/2)；第二藝廊則有「尋美—陳民芳西畫個展」(1/10至2/2)；第三藝廊的「《陶學之路--突破》劉克倫手捏陶個展」(1/10至2/2)。

配合慶祝農曆新年，藝術家蘇振明特別在1/18下午3:00至4:30於第一藝廊舉辦座談會、1/19下午2:00至4:00舉辦新春親子寫春聯活動，歡迎大朋友小朋友一起春聯DIY。

台南市謎學研究會，也特別在2/9周日下午3:30，於台南文化中心假日廣場舉辦「鼠來寶猜燈謎慶元宵」，讓您一直到元宵節，都能感受到濃濃的過年氣氛。

台江文化中心的台江埕，也是市民朋友們走春的好所在！大年初三(1/27)開始，一連三天，每天下午3:30至5:00，邀請大家作伙熱鬧。大年初三(1/27)好時光樂團、大年初四(1/28)笠綺舞蹈藝術團、大年初五(1/29)國立台中科技大學昭凌戲劇社，分別準備不同的節目，歡迎爸媽帶著小朋友一起來台江埕觀賞。

除了戶外活動，台江圖書館1/2至1/22在B1圖書館兒童區也特別舉辦「主題書展--節慶文化特展」，台江劇場大廳1/4至2/29則邀請藝術家許自貴展出「心有所鼠—許自貴創作展」

文化局這次還與多家宮廟合作，推出文化系列活動。歸仁仁壽宮推出「紅瓦厝春節文化祭」，從初一(1/25)至初五(1/29)，每晚7:30至9:30，在仁壽宮廣場邀請了Just Jazz就是爵士樂團、高雄鼓道場、幸韻流行爵士樂團、人舞劇場、妤芊共舞等五個團隊，接力演出。

鹿耳門天后宮則舉辦「台灣年文化季活動」，初一(1/25)至初三(1/27)，每天上午9:30至11:00，分別由高雄鼓道場、幸韻流行爵士樂團、喜悅舞蹈團帶來精彩表演。

鹿耳門聖母廟也將舉辦「2020新春嘉年華宗教民俗文化系列活動」，2/8周六下午1:30開始，在聖母廟五王殿前廣場，由樹德科大舞蹈啦啦隊、樹德家商管樂隊、臺南海事管樂隊、熱舞社、鼓藝隊等團隊帶來一系列演出，當天晚上6:00更將舉辦「迓春牛遊行暨國際高空煙火」

新化老街每年盛事「年貨大街」，今年將從1/18周六一直到1/23小年夜，每天中午12:00到晚上9:00，其中1/20周一下午5:30至6:30，將邀請Just Jazz就是爵士樂團蒞臨演出，1/19周日早上9:00至下午4:00則在新化武德殿前舉辦親子寫生比賽，入選畫作四月份會在大目降藝苑展出，歡迎小朋友參加。

台南歸仁仁壽宮新春邀請高雄鼓道場在廣場演出。圖／文化局提供
台南歸仁仁壽宮新春邀請高雄鼓道場在廣場演出。圖／文化局提供
分享
台江劇場大廳1/4至2/29則邀請藝術家許自貴展出「心有所鼠—許自貴創作展」。圖...
台江劇場大廳1/4至2/29則邀請藝術家許自貴展出「心有所鼠—許自貴創作展」。圖／文化局提供
分享
台南文化中心第一藝廊的「故鄉@風景—蘇振明2020賀歲邀請展」。圖／文化局提供
台南文化中心第一藝廊的「故鄉@風景—蘇振明2020賀歲邀請展」。圖／文化局提供
分享
台江文化中心大年初四(1/28)邀請笠綺舞蹈藝術團演出。圖／文化局提供
台江文化中心大年初四(1/28)邀請笠綺舞蹈藝術團演出。圖／文化局提供
分享

樂團台江春節

延伸閱讀

台江流域學校倡議社區博物館教學 呼籲大家一起...

公民樂手合奏 台江大廟音樂會迎新年平安夜

文化中心、師大鄰近300步 ｢頂誠文化｣稀有...

台江村廟論壇 探討山海圳國家綠道

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台南市鹿耳門天后宮 擲筊選出少年禮官

2020-01-08 10:22

台南祕境後花園 新化入選2020台灣經典小鎮

2020-01-08 07:43

全球溝通力是台南教育之重 快閃答客問學生沒在怕

2020-01-08 13:49

雲林茂谷柑正盛產 侯友宜、張麗善同台促銷

2020-01-08 13:01

雲林選票運抵 預計投票當天晚上8時完成開票

2020-01-08 12:46

影/差1字差很大！嘉義市農民1年少領1600萬

2020-01-08 12:09

影／南區行善團送新衣 鴻佳院生換穿新衣暖心過年

2020-01-08 11:10

品質掛保證！台南市農產運銷推出「年節水果禮盒」

2020-01-08 09:41

大選投票日警察很忙 南市警局：調度人力讓員警投票

2020-01-08 09:02

雲林割布條糾紛未平 當事議員發聲明再炒作就告人

2020-01-08 00:16

選舉商機 飯店推住宿優惠

2020-01-07 23:49

學甲上白礁 近50年前影片再現

2020-01-07 23:47

斗六茂谷柑節 來辦年貨摸彩

2020-01-07 23:45

今年生育限定 台南送新生兒胡麻油

2020-01-07 23:44

雲林男子被毆傷 當事人：只是單純掛布條糾紛

2020-01-07 23:38

嘉縣「幸福巴士」通車 加給短少不幸福

2020-01-07 22:31

選舉公報字體太小？ 立委候選人揚言告台南選委會

2020-01-07 21:05

影／黃敏惠貼文影射中央「博歹賭」 鴨霸不重視嘉義市

2020-01-07 20:09

超開心！黃敏惠：嘉市年終15日發 臨時員薪資也提早

2020-01-07 19:22

PM10空汙排行榜 台南市最糟空汙城

2020-01-07 18:59

政黨票76.5公分選舉史最長 嘉縣總統立委選票印製完成

2020-01-07 18:49

影／選戰倒數 郭國文推壓軸競選影片告白承諾兌現政見

2020-01-07 18:24

雲林綠能發電卡關？ 藍綠候選人互酸

2020-01-07 17:51

少見雲海火燒雲 攝影師在阿里山拍到了！

2020-01-07 16:50

影／學甲慈濟宮上白礁珍貴影像重現 南藝大搶救當推手

2020-01-07 16:32

大南方計畫縣市兩樣情！嘉縣有水產精品園區獨漏嘉市

2020-01-07 14:15

台南市政府小內閣變動 農業局長李朝塘轉任秘書處長

2020-01-07 13:48

喜上加喜 今年底前新生家庭台南市府贈送麻油禮盒

2020-01-07 13:16

搶攻返鄉投票商機 雲林飯店推選舉住宿優惠

2020-01-07 12:59

雲林茂谷柑鮮採上市 斗六茂谷柑節採購可參加摸彩

2020-01-07 12:43

每年秒殺的台南鹽水蜂炮體驗活動 即日起開放報名

2020-01-07 12:32

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

婦女生育津貼不無小補 苗栗市、頭份市今年小確幸

2020-01-07 14:52

全台最大15500席！台中巨蛋拚111年動工

2020-01-07 14:58

快檢查！新北2325名持舊式身分證 沒換領就不能投票

2020-01-07 14:18

台南祕境後花園 新化入選2020台灣經典小鎮

2020-01-08 07:43

少見雲海火燒雲 攝影師在阿里山拍到了！

2020-01-07 16:50

挺韓國瑜「貪食蛇」車隊 今晚橫掃南高雄

2020-01-07 22:16

影／他拿這個要簽名 李佳芬「我嚇了一跳！」

2020-01-07 21:47

桃園第3個 楊梅當選經典小鎮

2020-01-07 23:34

國發會通過桃園鐵路地下化綜規 市府促臨時軌早開工

2020-01-07 21:56

超開心！黃敏惠：嘉市年終15日發 臨時員薪資也提早

2020-01-07 19:22

只花15天！金門首例罷免議長洪允典案 第一門檻連署達標

2020-01-07 17:46

全國首創 北市外送平台業者管理自治條例三讀通過

2020-01-07 17:50

桃園風箏、豆干、米干、花彩4節 登全國級觀光活動

2020-01-08 07:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top