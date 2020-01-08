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雲林茂谷柑正盛產 侯友宜、張麗善同台促銷

2020-01-08 13:01聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

茂谷柑產季到來，年節也將至，新北市長侯友宜與雲林縣長張麗善合體，向民眾銷售茂谷柑，侯友宜說，雲林茂谷柑皮薄呈深紅橘色，帶有喜氣， 圓滾滾外型象徵一家團圓，果肉多汁甜度高，也是雲林鄉親懷念的故鄉滋味，想購買的民眾，可透過網購、精品百貨即可買到。

新北市與雲林縣合作，今天在遠百板橋中山店廣場舉辦「新北享家Bar台首場：雲林茂谷柑上市記者會」，侯友宜說，雲林縣是新北市外來人口最多的縣市，將近80萬人，是其他縣市的好幾倍，新北跟雲林是最好的縣市，新北有產銷履歷的有機蔬菜，7成都從雲林來，去年他跟張麗善在中秋節賣文旦、雲林周展售會合作，現在過年又一起賣茂谷柑。

張麗善表示，茂谷柑在每年農曆春節前後盛產，外表鮮紅亮麗、果皮光滑，吃起來有豐富纖維質，果肉多汁又甜，品質保證，送禮自用兩相宜，時逢過年，也象徵大吉大利，之前創下5分鐘就銷售完2千箱的紀錄，民眾如想訂購，可下訂單宅配到府，就不用千里迢迢到雲林搬茂谷柑回家。

張麗善說，新北市擁有超過400萬人口，是全國最大的市場，新北、雲林長期以來已合作過多次，希望未來兩縣市間的交流能更密切， 將更多的雲林良品推廣到北部。侯友宜與張麗善也現場試吃茂谷柑，大讚茂谷柑甜美多汁，更分送給來現場購買的民眾試吃，鼓勵民眾用行動支持農民，把新鮮帶回家。

茂谷柑外表鮮紅亮麗、果皮光滑，吃起來有豐富纖維質，果肉多汁又甜，品質保證，送禮自...
茂谷柑外表鮮紅亮麗、果皮光滑，吃起來有豐富纖維質，果肉多汁又甜，品質保證，送禮自用兩相宜。記者江婉儀／攝影
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茂谷柑產季到來，年節也將至，新北市長侯友宜（左三）與雲林縣長張麗善（左二）合體，...
茂谷柑產季到來，年節也將至，新北市長侯友宜（左三）與雲林縣長張麗善（左二）合體，向民眾銷售茂谷柑。記者江婉儀／攝影
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侯友宜（左三）與張麗善（左二）也現場試吃茂谷柑，大讚茂谷柑甜美多汁，更分送給來現...
侯友宜（左三）與張麗善（左二）也現場試吃茂谷柑，大讚茂谷柑甜美多汁，更分送給來現場購買的民眾試吃，鼓勵民眾用行動支持農民，把新鮮帶回家。記者江婉儀／攝影
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張麗善侯友宜

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