雲林茂谷柑正盛產 侯友宜、張麗善同台促銷

茂谷柑產季到來，年節也將至，新北市長侯友宜與雲林縣長張麗善合體，向民眾銷售茂谷柑，侯友宜說，雲林茂谷柑皮薄呈深紅橘色，帶有喜氣， 圓滾滾外型象徵一家團圓，果肉多汁甜度高，也是雲林鄉親懷念的故鄉滋味，想購買的民眾，可透過網購、精品百貨即可買到。

新北市與雲林縣合作，今天在遠百板橋中山店廣場舉辦「新北享家Bar台首場：雲林茂谷柑上市記者會」，侯友宜說，雲林縣是新北市外來人口最多的縣市，將近80萬人，是其他縣市的好幾倍，新北跟雲林是最好的縣市，新北有產銷履歷的有機蔬菜，7成都從雲林來，去年他跟張麗善在中秋節賣文旦、雲林周展售會合作，現在過年又一起賣茂谷柑。

張麗善表示，茂谷柑在每年農曆春節前後盛產，外表鮮紅亮麗、果皮光滑，吃起來有豐富纖維質，果肉多汁又甜，品質保證，送禮自用兩相宜，時逢過年，也象徵大吉大利，之前創下5分鐘就銷售完2千箱的紀錄，民眾如想訂購，可下訂單宅配到府，就不用千里迢迢到雲林搬茂谷柑回家。