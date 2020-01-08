侯友宜合體張麗善推雲林茂谷柑 「吃甜甜過好年」

新北市長侯友宜上午合體雲林縣長張麗善，共同推銷雲林茂谷柑。 圖／新北市政府提供 分享 facebook

年節將近，也是茂谷柑上市的季節，雲林縣長張麗善與斗六市農會、 古坑鄉農會上午帶著新上市的茂谷柑禮盒前往遠東百貨板橋中山店發表。新北市長侯友宜出席時間大讚茂谷柑甜美多汁，要民眾把握年前向產地農會訂購。

新北市政府與雲林縣合作，今日在遠百板橋中山店 1 樓廣場辦理「新北享家 Bar 台首場:雲林茂谷柑上市記者會」，邀請雲林同鄉會一同品嚐季節限定的好滋味。

侯友宜表示，在新北市的400萬人口中，囊括了許多來自全台各縣市的民眾在此認真打拚。為讓市民朋友在異鄉也能嚐到家鄉的溫暖。市府藉農產品 「通路三箭」行銷各地優質農特產。

侯友宜說，之前與雲林縣合作推廣文旦柚及辦理新北享家 Bar 台-雲林週展售會，獲得雲林鄉親熱烈迴響，雲林縣這次特別在農曆年前，帶著剛上市的茂谷柑，祝民眾「柑禧發財，好運來」。雲林茂谷柑皮薄呈深紅橘色，帶有喜氣，圓滾滾外型象徵一家團圓，經試吃後，果肉多汁甜度高，讓大家可以「吃甜甜，過好年」。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣旅居新北市人口超過七十萬人，與雲林全縣人口相當， 是雲林旅居人數最多的縣市，且新北市擁有超過400萬的人口數，是全國最大的農產品需求市場，雙方長期以來已有很多的合作，希望未來兩縣市間的合作能更為密切， 將更多雲林產品推廣到北部。

新北農業局長李玟表示，新北市身為全台最大的消費地，秉持著先創通路，再開農路的精神，透過「享家Bar台」展售會，推廣各縣市以及新北市的優良農特產，開拓全台農 產品銷售管道，讓市民享用家鄉美味優質、經濟實惠新鮮農產品。

訂購資訊可洽真情食品館官網、新北市果菜運銷公司臉書粉專，或洽斗六市農會（訂購專線:05-5322122）、古坑鄉農會（訂購專線:0988-669862）。