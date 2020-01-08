親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

半空化為火球！烏克蘭客機墜毀伊朗 至少170人全數罹難

奇兵戰術奏效？他評吳怡農「最把國民黨嚇死的候選人」

助600弱勢 新營周日發放愛心物資

2020-01-08 12:28聯合報 記者謝進盛／即時報導

社團法人台灣大台南發展促進會、統潔家用品與市議員沈家鳳服務處將於周日中午12點在新營區新榮區路辦理寒冬送暖活動，除發放物資，還有義剪活動，讓社會一些經濟弱勢鄉親，在歲末感受到社會的溫情。

該促進會理事長陳錫勳表示，寒冬送暖活動今年邁入第八屆，每年都有不同廠商參與，今年低收入戶約600戶，席開近百桌，受邀鄉親可憑兌換券領取福袋，有衛生紙、米、醬油、潔牙組、麥片、洗衣精及紅包袋等生活必需品；當日還邀請鹽水區岸內國小醒獅隊、及地方上莪樂薩克斯風樂團、自由權威、Tone瘋樂團參與演出，還未報名的受邀鄉親，電話（06）6350688 洽助理陳小姐。

另外，新營區8 1/2 Hair Salon活動當日舉辦義剪，讓大家都能美美的過個新年。

今年贊助單位如下：生達製藥、八德開發公司、大成長城、大巍建設、大業工程、中國電器、世華工商婦女協會大台南分會、中央獅子會、台灣中油嘉義營業處、永道營造、年冠實業、卓越牙醫診所、芳榮米廠、南天有線電視、南科贊美酒店、柯文哲、祐東建設、國際崇她台南佳明社、鹽水獅子會、華新麗華公司、新營太子宮。

新營東區扶輪社、新營區民榮里長黃新義、萬安國際保全、台灣弘久社會關懷協會、劉洋志、柯曉雯、劉芷妘、膠王化工、嚴庚辰&嚴奇均律師事務所、阿義小籠包、成大氣球派對、8 1/2 Hair Salon、茂盛裱框、溫莎堡汽車旅館、慈幼補習班、星光閃閃、紘暘營造、東山聖元宮等。

社團法人台灣大台南發展促進會、統潔家用品與市議員沈家鳳服務處將於周日中午12點在...
社團法人台灣大台南發展促進會、統潔家用品與市議員沈家鳳服務處將於周日中午12點在新營區新榮區路辦理寒冬送暖活動，讓弱勢鄉親感受社會溫暖。圖/沈家鳳服務處提供
分享

樂團衛生紙福袋

延伸閱讀

農曆年節將至 平鎮警寒冬送暖揪感心

地牛翻身！公務員喊「搖到腳軟」 魚缸魚群亂竄

柯文哲7度台南輔選酸藍綠「便當盒立委」？ 對...

獅子有愛今寒冬送暖 景氣差圍爐爆桌增1倍

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台南祕境後花園 新化入選2020台灣經典小鎮

2020-01-08 07:43

全球溝通力是台南教育之重 快閃答客問學生沒在怕

2020-01-08 13:49

台南新春文化活動整理包看這裡 讓你過年不無聊

2020-01-08 13:04

雲林茂谷柑正盛產 侯友宜、張麗善同台促銷

2020-01-08 13:01

雲林選票運抵 預計投票當天晚上8時完成開票

2020-01-08 12:46

影/差1字差很大！嘉義市農民1年少領1600萬

2020-01-08 12:09

影／南區行善團送新衣 鴻佳院生換穿新衣暖心過年

2020-01-08 11:10

品質掛保證！台南市農產運銷推出「年節水果禮盒」

2020-01-08 09:41

熱門文章

婦女生育津貼不無小補 苗栗市、頭份市今年小確幸

2020-01-07 14:52

全台最大15500席！台中巨蛋拚111年動工

2020-01-07 14:58

快檢查！新北2325名持舊式身分證 沒換領就不能投票

2020-01-07 14:18

台南祕境後花園 新化入選2020台灣經典小鎮

2020-01-08 07:43

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top