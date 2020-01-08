助600弱勢 新營周日發放愛心物資

社團法人台灣大台南發展促進會、統潔家用品與市議員沈家鳳服務處將於周日中午12點在新營區新榮區路辦理寒冬送暖活動，除發放物資，還有義剪活動，讓社會一些經濟弱勢鄉親，在歲末感受到社會的溫情。

該促進會理事長陳錫勳表示，寒冬送暖活動今年邁入第八屆，每年都有不同廠商參與，今年低收入戶約600戶，席開近百桌，受邀鄉親可憑兌換券領取福袋，有衛生紙、米、醬油、潔牙組、麥片、洗衣精及紅包袋等生活必需品；當日還邀請鹽水區岸內國小醒獅隊、及地方上莪樂薩克斯風樂團、自由權威、Tone瘋樂團參與演出，還未報名的受邀鄉親，電話（06）6350688 洽助理陳小姐。

另外，新營區8 1/2 Hair Salon活動當日舉辦義剪，讓大家都能美美的過個新年。

今年贊助單位如下：生達製藥、八德開發公司、大成長城、大巍建設、大業工程、中國電器、世華工商婦女協會大台南分會、中央獅子會、台灣中油嘉義營業處、永道營造、年冠實業、卓越牙醫診所、芳榮米廠、南天有線電視、南科贊美酒店、柯文哲、祐東建設、國際崇她台南佳明社、鹽水獅子會、華新麗華公司、新營太子宮。