影/差1字差很大！嘉義市農民1年少領1600萬

嘉義市建設處今天邀請農民，說明農委會「農業環境基本給付」補助政策嘉義市農地無法請領，因為該補助資格限制，農地必須位於非都市土地農業用地才能請領，嘉義市農地都在都計區，農民農地農用卻不符資格，農民很無奈的問為什麼？「農委會太不公平！」

嘉義市建設處長陳光興說，農委會新增照顧農民政策是好事情，目的是為護農業生產資源，彰顯農地生產與生態環境價值，每年每公頃可申領1萬元補助，嘉義市土地都位於都市計畫區，但補助標準為「非」都市土地農業用地，就差1個字，嘉義市農地都無法申請。

他說，嘉義市農民約有5300戶，農地面積約2100多公頃，實際農用面積約1600公頃，這些農地都符合農地農耕，只因為政策多1個字，嘉義市農民可能少領了1600萬。

陳光興說，去年底參加農委會會議曾反應，也正式發文農委會，要求都市計畫區農業區也該納入給付區域，但農委會回文表示，基於政府有限財源合理運用，只能優先推動非都市農地區域。