影／南區行善團送新衣 鴻佳院生換穿新衣暖心過年

農曆新年將屆，台南市南區行善團今天捐贈156件新衣給轄區鴻佳啟能庇護中心上百院生，提前換穿新衣，「看著你心花開、我的心花開…」院生穿著新衣走秀，個個笑開懷，在溫馨的氛圍中度過快樂的一天。

台南市長黃偉哲上午特地到場，感謝南區行善團所有團員自動自發無私的付出，讓弱勢族群都能感受到社會對他們的重視和關愛，黃偉哲也提前祝賀所有院生「金鼠年快樂、新年快樂」。

黃偉哲、民政局長顏振標、南區區長蔡秀琴及行善團成員共同為院生穿上新衣，讓院生們穿著新衣走秀，「這粉紅色，是我的選的！」院生開心地笑呵呵。南區行善團捐贈新衣，讓每位院生自己挑選喜歡的樣式，院生挑選時莫不露出歡喜的表情，和對穿衣獨特美感的堅持 。

此外，活動也邀請長年關心公益活動享譽國際的魔術師黃信凱為院生公益演出，並由造型氣球老師現場做氣球，與院生分享，現場洋溢熱鬧的嘉年華氣氛。