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台南市鹿耳門天后宮 擲筊選出少年禮官

2020-01-08 10:22聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區鹿耳門天后宮，以擲筊選出少年禮官。圖/鹿耳門天后宮提供
台南市安南區鹿耳門天后宮，以擲筊選出少年禮官。圖/鹿耳門天后宮提供
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傳統民間習俗，以農曆大年初四日為接神日，台南市安南區鹿耳門天后宮，按例安排於農曆大年初四舉行新春活動重頭大戲─迎喜神盛典，今年並按例擲筊選出40名少年禮官，擔任「迎喜神」中的祭儀人員。

今年禮官杯選共有72人報名角逐，總計杯選出正獻官李雨柔等28名；仙女及鳳仙杯選出黃儀真等12名；將任農曆丙申新年大年初四「迎喜神」盛典活動的祭典禮官及大過年「香湯賜福」服務仙女。

台南市安南區鹿耳門天后宮自1993年以來，每年均辦理盛大的文化季系列活動，其新春活動的重頭大戲─迎喜神盛典，按例均安排於農曆大年初四日舉行；鹿耳門天后宮將其演化為接財神、迎喜神大吉大利之「迎喜神」盛典，由於因襲古制，加入唐宋樂舞，於當今廟會活動難得看到如此古色古香盛典。

「迎喜神」中的儀典禮官，自1998年開放由年輕一輩杯選擔任以來，反應熱烈，今年按照往例，開放由年輕朋友擔任。許多家長認為藉此機會讓下一代來了解台灣傳統廟會之美，是項不可多得的人生體驗。

鹿耳門天后宮說，凡杯選榮任為禮官者，將由廟方發給每人一張證書，載明官別與年度別，當作青年朋友永遠的記憶與留念。「少年禮官」甄選，已成鹿耳門天后宮迎喜神的一種慣例，也是一種「轉大人」的成長見證。

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