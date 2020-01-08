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台南祕境後花園 新化入選2020台灣經典小鎮

2020-01-08 07:43聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南新化區虎頭埤日出美景。記者吳淑玲/攝影
台南新化區虎頭埤日出美景。記者吳淑玲/攝影
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台南市繼去年的後壁區與鹽水區後，2020年再增加新化區入選，市府由觀光旅遊局長陳信安、新化區長吳金喜代表出席交通部頒獎典禮，由交通部長林佳龍親自頒發獎項，領獎，喜迎台南市第三個經典小鎮。

台南市長黃偉哲得知獲獎消息第一時間開心地表示「哇！這是台南人的祕境之一呢！此次得獎更要與大家分享，邀請大家來走逛台南後花園。」

市府觀旅局陳信安局長表示，去年市府配合經典小鎮計畫全力行銷入選的後壁區與鹽水區，透過各種活動與推廣可見造訪遊客明顯增加。台南此次入圍的新化區舊稱「大目降」，過往為山區務農進城交易買賣據點，是個兼具文化歷史、美食、自然生態、體驗及知識的活潑小鎮，更是台南市政府辦理公路遊程徵件人氣路線的地區。

轄內有全台第一座水庫虎頭埤水庫、全台唯一低海拔熱帶林場新化林場、大目降文化園區（新化老街、街役場、武德殿、楊逵故事館、歐威電影館、公會堂、蘇家古厝及日式警察宿舍群）、大坑休閒農場、大架山大草原、綠谷西拉雅、觀光工廠、高爾夫球場等觀光景點，每年並有新化年貨大街、台南國際管樂節、阿勃勒花季及五月音樂季等活動舉辦，不僅具文化知性，更適合親子同樂與深度特色體驗！

市府觀光旅遊局指出，新化一整年度均適合觀光旅遊，迎春期間必走的新化年貨大街將於1月18日至23日舉辦，4月有新化林場的賞螢季，5、6月有阿勃勒花季與五月音樂季，暑假期間有獨木舟等水域遊憩活動推出。

境內的虎頭埤風景區、大坑休閒農場、新化林場、木架山大草原等都有適合全年度健行踏青的步道。

處處飄散著懷舊的氣息的大目降文化園區更是認識大目降文化演變、文青打卡點及新化美食的最佳場域。

加上鄰近左鎮二寮觀日景點，以及去年剛開幕的山上花園水道博物館及左鎮化石園區，有吃有看有玩還有得買，新的一年不妨就到台南近郊的祕境，以最自然的空氣，最美麗的森林，最愉快的慢生活來趟新化風土小旅行。

觀旅局表示，市府近年持續配合交通部觀光局小鎮漫遊年計畫，推廣各特色小鎮旅遊及建設，期有計畫的建構完整觀光旅遊服務等軟硬體，將在地獨有的人文風光一一介紹給大家，真心邀請國內外旅客以深度旅遊方式認識不一樣的台南小鎮文化。

交通部觀光局繼2019年小鎮漫遊年推出30個經典小鎮，配合2020年脊梁山脈旅遊年，滾動檢討遴選出「小鎮2.0」30個經典(含20個山城)小鎮，將結合部會資源，帶動下一波小鎮漫遊熱潮。

更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網及台南旅遊臉書粉絲團查詢。

虎頭埤觀光景點林佳龍

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