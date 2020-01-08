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雲林割布條糾紛未平 當事議員發聲明再炒作就告人

2020-01-08 00:16聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣議員蔡明水針對民進黨的張姓後援幹部被毆傷之事，強調只是單純的割布條糾紛，張男也已道歉，雙方已有和解的意願，希望有心人不要任意炒作，甚至顛倒是非，把單純事件變成暴力事件，蔡晚間再發出聲明，認為真相不容扭曲，若張男配合別人說謊，他不排除對張提起毀損及傷害告訴。

雲林縣褒忠鄉一名蔡英文蘇治芬聯合社團張姓後援長，受訪稱7日下午帶著割草刀具到田裡割完草，正要離去時，遭4名疑在掛布條的男子圍毆成傷送醫，民進黨第一選區立委候選人蘇治芬晚間在競總開記者會譴責暴力，並要求警方徹查。

蔡明水則發出聲明還原真相，強調事件就是張姓男子割布條而引發的衝突，但有人卻硬要將單純的衝突事件變成單方面的暴力事件。事情真相就是他所僱請懸掛布條的工人，正在掛布條時，目睹張男不斷動手割布條，因此才上前制止。

蔡明水表示，沒想到張男竟突然持鐮刀攻擊他的工人成傷，雙方才引發衝突，重點是今天下午事情發生後，雙方就已達成和解，張男也不斷向他道歉，他太太也在現場說他精神狀態不好，希望不要和他計較，所以他才原諒張男。

蔡明水表示，他實在不明白，為何事發幾小時後，單純的糾紛被炒作為暴力事件，完全沒有還原事實真相。當時事件發生時，褒忠鄉長陳建名也在場，陳鄉長還幫張男緩頰，認為他已知錯，不要和他們（張男）計較；怎會到了晚上又變了一個說法？張男若要配合沒說事實，他不排除對張男提起毀損和傷害告訴，以捍衛清白。

蔡明水發聲明要求單純糾紛不要拿來任意炒作。記者蔡維斌／翻攝
蔡明水發聲明要求單純糾紛不要拿來任意炒作。記者蔡維斌／翻攝
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蔡明水提供照片原還事實現場。圖／蔡明水提供
蔡明水提供照片原還事實現場。圖／蔡明水提供
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民進黨蘇治芬蔡英文

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