雲林割布條糾紛未平 當事議員發聲明再炒作就告人

雲林縣議員蔡明水針對民進黨的張姓後援幹部被毆傷之事，強調只是單純的割布條糾紛，張男也已道歉，雙方已有和解的意願，希望有心人不要任意炒作，甚至顛倒是非，把單純事件變成暴力事件，蔡晚間再發出聲明，認為真相不容扭曲，若張男配合別人說謊，他不排除對張提起毀損及傷害告訴。

雲林縣褒忠鄉一名蔡英文、蘇治芬聯合社團張姓後援長，受訪稱7日下午帶著割草刀具到田裡割完草，正要離去時，遭4名疑在掛布條的男子圍毆成傷送醫，民進黨第一選區立委候選人蘇治芬晚間在競總開記者會譴責暴力，並要求警方徹查。

蔡明水則發出聲明還原真相，強調事件就是張姓男子割布條而引發的衝突，但有人卻硬要將單純的衝突事件變成單方面的暴力事件。事情真相就是他所僱請懸掛布條的工人，正在掛布條時，目睹張男不斷動手割布條，因此才上前制止。

蔡明水表示，沒想到張男竟突然持鐮刀攻擊他的工人成傷，雙方才引發衝突，重點是今天下午事情發生後，雙方就已達成和解，張男也不斷向他道歉，他太太也在現場說他精神狀態不好，希望不要和他計較，所以他才原諒張男。