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選舉公報字體太小？ 立委候選人揚言告台南選委會

2020-01-07 21:05聯合報 記者謝進盛／即時報導

國民黨台南市立委第一選區候選人蔡育輝今指控，台南市選委會印製的選舉公報他的字體太小，質疑選委會淪為特定政黨打手，認為是遭惡整，將委請律師提告。

台南市選委會發布新聞稿指出，選舉公報印製秉持公平、公正，並依法循例辦理，均符合相關規定，使所有候選人公平使用選舉公報版面。

而本次立委選舉公報政見欄位版面長寬，係依各選區候選人人數做等比例調整，且為避免候選人所提供圖檔失真，候選人所提供政見圖檔，均以等比例方式調整編排於政見欄位，以公平分配同一選區候選人使用公報版面，均符合規定。

蔡育輝說，選委會寄給候選人填寫政見的空格大小是18x10公分，結果選舉公報實際空格大小居然是28.3x8.6公分，第二及第三選區則是28.3x9.7公分，為何有如此大差別?

他說，第一選區已先天不良，他的又被縮成一小塊，是故意整他嗎？他完全按照選委會規定的規格及字數填寫學經歷等資料，守規定的結果是政見字體變成小黑點，還留白一大半，他要求選委會重印，但從中央到地方由民進黨完全執政的選委會根本視若無睹，毫不尊重候選人權益。

蔡育輝還出示與選委會傳輸政見資料的截圖，當初還特別叮囑「有問題請再告知」，結果選委會卻這樣惡整他，他一定會提告到底。

國民黨台南市立委第一選區候選人蔡育輝指控，台南市選委會印製的選舉公報他的字體太小...
國民黨台南市立委第一選區候選人蔡育輝指控，台南市選委會印製的選舉公報他的字體太小，質疑選委會淪為特定政黨打手。記者謝進盛／攝影
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選委會民進黨2020選舉2020選舉台南市立委

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