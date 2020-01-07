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「這是一場革命」：班農和納瓦羅對談美中新關係

影／黃敏惠貼文影射中央「博歹賭」 鴨霸不重視嘉義市

2020-01-07 20:09聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義市長黃敏惠今晚在臉書貼文、影片，質疑「民進黨在嘉義市太有贏面了嗎？」總統蔡英文昨晚嘉義市造勢，卻避談鐵路高架化議題，甚至107年蔡總統自己承諾，西區國民運動中心也隻字未提，嘉義市民在等總統回應，直言「我們嘉義市民難道都不生氣嗎？兌現承諾很困難嗎？」應該捍衛嘉義市民權利，不然大家來都「博歹賭」，怎麼可以這麼鴨霸？

黃敏惠臉書貼文說，鐵高地方零自籌跳票、西區國民運動中心跳票、大南方計畫又跳過嘉義市，她若都不出聲，就是辜負市民期待，勇媽要告訴大家，市政建設不分藍綠，請中央不要忽視嘉義市！關鍵時刻，嘉義市民更該團結一致，展現我們的力量向中央爭取，讓嘉義市有更美好的未來！

黃敏惠在影片中表示，昨天蔡英文總統來嘉義市，對嘉義市鐵路高架化經費一句話都沒提，她原本期望蔡總統回應，應該做個說明、告訴大家，「 一定會兌現承諾」，只要4個字有這麼困難嗎？不但這4個字沒提，連提嘉義市的建設通通都沒有。

她說，我們應該捍衛嘉義市民，大家所有的權利，不然大家來真的都「博歹賭」， 這張支票是你開給我的，我現在要跟你討，你卻說為什麼要跟你討錢，怎麼可以這麼鴨霸？

她還說，承諾是陳水扁來嘉義市說過的，鐵路地下化變成高架化，全額中央負擔， 這都是總統級承諾， 如果連總統級承諾都可以跳票，那請問所有人民還能相信政府嗎？

黃敏惠最後強調，她要爭取的是這個價值，不管哪個政黨執政，她的態度始終如一，這也代表嘉義市民的態度始終如一，從來沒有改變過。

嘉義市長黃敏惠今晚在臉書貼文、影片，質疑「民進黨在嘉義市太有贏面了嗎？」總統蔡英...
嘉義市長黃敏惠今晚在臉書貼文、影片，質疑「民進黨在嘉義市太有贏面了嗎？」總統蔡英文昨晚嘉義市造勢，卻避談鐵高議題。圖／本報資料照片
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嘉義黃敏惠鐵路高架化

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