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超開心！黃敏惠：嘉市年終15日發 臨時員薪資也提早

2020-01-07 19:22聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義市長黃敏惠強調，應照顧第一線、為市民服務的市府臨時人員。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠強調，應照顧第一線、為市民服務的市府臨時人員。記者卜敏正／翻攝
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農曆年將至，嘉義市長黃敏惠強調應照顧第一線、為市民服務的市府臨時人員，今日市務會議指示，年終獎金將於1月15日撥入戶頭，臨時人員1月份薪資，也將提前到1月20日發放，並感謝所有同仁一年來努力，市政府團隊會發揮最大的能量，讓嘉義市被更多人看見。同時再次重申，中央應該兌現鐵路高架化零自籌承諾。

黃敏惠表示，臨時人員當月薪資，發放時間是在下個月1號；由於今年過年在1月中下旬，為讓大家過一個快樂春節，市府將臨時人員1月份薪資，提前至1月20日匯入同仁帳戶。另中央補助經費的臨時人員，將請中央機關提早撥款或以預借方式，讓市府本預算與中央補助經費聘用臨時人員，都能夠在1月20日領到1月份薪水。

除了照顧市府同仁，黃敏惠再次重申「中央要兌現嘉義市鐵路高架化全額負擔的承諾」。

黃敏惠說，嘉義市鐵路高架化工程，原本規劃是立體化，也就是地下化，後來中央説沒錢，跟嘉義市協商，如果將地下轉高架，由中央全額負擔，並在2003年由前總統陳水扁到嘉義市宣布，這是中央對嘉義市的承諾、是總統許下的承諾，當嘉義市配合中央改變，中央就應該全額負擔嘉義市鐵路高架化的費用。

嘉義鐵路高架化黃敏惠

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