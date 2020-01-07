政黨票76.5公分選舉史最長 嘉縣總統立委選票印製完成

周末總統立委大選投票，全國老化比例最高的嘉義縣，總統選舉人數共42萬8640人，18鄉鎮市最大票倉民雄鄉5萬9521人，最少大埔鄉3912人；總統、區域立委、平地原住民、山地原住民及立委不分區政黨等6項選票，選委會委託印製廠印製完成， 上午由員警荷槍實彈安全護送選委會，選舉委員貼封條，警方全天候保護，明後天點算轉交鄉鎮市選舉作業中心。

選委會說，總統選票「淺粉紅色」，區域立委「淺黃色」，政黨票「白色」，山地原住民「淺綠色」，平地原住民「淺藍色」，其中政黨選票因共多達19個政黨，全長76.5公分，是選舉史上最長的選票。

選舉人數總統42萬8640人，2個區域立委選區共42萬2717人， 政黨42萬8675人，平地原住民628人，山地原住民3829人；中選會為讓選舉投開票過程加速順暢，指示投票所選舉人數1200人，要拆成2所，因此選民雖減少，但投票所增加44所，由原來486所增到530所。