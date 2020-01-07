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政黨票76.5公分選舉史最長 嘉縣總統立委選票印製完成

2020-01-07 18:49聯合報 記者魯永明鄭維真／連線即時報導

周末總統立委大選投票，全國老化比例最高的嘉義縣，總統選舉人數共42萬8640人，18鄉鎮市最大票倉民雄鄉5萬9521人，最少大埔鄉3912人；總統、區域立委、平地原住民、山地原住民及立委不分區政黨等6項選票，選委會委託印製廠印製完成， 上午由員警荷槍實彈安全護送選委會，選舉委員貼封條，警方全天候保護，明後天點算轉交鄉鎮市選舉作業中心。

選委會說，總統選票「淺粉紅色」，區域立委「淺黃色」，政黨票「白色」，山地原住民「淺綠色」，平地原住民「淺藍色」，其中政黨選票因共多達19個政黨，全長76.5公分，是選舉史上最長的選票。

選舉人數總統42萬8640人，2個區域立委選區共42萬2717人， 政黨42萬8675人，平地原住民628人，山地原住民3829人；中選會為讓選舉投開票過程加速順暢，指示投票所選舉人數1200人，要拆成2所，因此選民雖減少，但投票所增加44所，由原來486所增到530所。

投票所選民數最多的是東石鄉先天宮投開票所1840人；人數最少阿里山鄉得恩亞納社區74人。另中選會新規定，選民數1500人以上要有6個投票遮屏（含身障遮屏）；1201人至1499人要設置5個投票遮屏；1200人以下要設置4個投票遮屏； 新增44個投票所，共新購增加305個投票遮屏。

周末總統立委大選投票，嘉義縣總統、立委等6項選票，選委會委託印製廠印製完成， 由...
周末總統立委大選投票，嘉義縣總統、立委等6項選票，選委會委託印製廠印製完成， 由員警荷槍實彈護送選委會，選舉委員貼封條，員警全天候保護。記者魯永明／攝影
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