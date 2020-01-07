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影／選戰倒數 郭國文推壓軸競選影片告白承諾兌現政見

2020-01-07 18:24聯合報 記者周宗禎／即時報導

選戰倒數4天，台南市第二選區候選人郭國文中午趁車隊拜票行程空檔，發布最後催票影片，主訴求以農家子弟經歷，投入也以農業為主的第二選區，從補選與就職以來有種回顧個人生命史，從基層農家的角度來解決農民的需求。

郭國文表示，影片是面對自己農家子弟的情感告白，天災難以控制，但也要盡人事，會產銷如何提升，自己也有承諾會推動農業保險，比較勞工軍公教沒有退休金，會是最想做的，「盼影片能讓大家更認識郭國文，而不是從政治抹黑的言論中來誤解他」。

郭國文說，選舉到了，會聽到很多負面攻擊的消息或是資訊，有的是影片、有的是對手陣營的造勢場合中的抹黑不實言論，真的要一一澄清很困難。因此，用此影片，用個人生命當中最原始情感的陳述，來向選民說明他是個怎樣的一個人。

蔡蘇秋金、林志展、陳秋宏、李宗翰等民進黨市議員也呼籲鄉親支持郭國文，郭國文的爸爸郭明治也現身力挺兒子。

郭國文在影片中回想兒時就發現市場價跟爸爸被收購的價錢落差很大，覺得很不公平，知道農產生產與銷售之間存在著問題。後來就學後，也已此撰寫過農業產銷制度的學術報告。

郭國文說，到現在，面對選區內的農業問題，甚至也包含漁業、畜牧業等，就回想起兒時的那段記憶，因此就會有想解決家中的問題的衝動，來解決大家的問題。

而現在面對的，更是氣候劇烈變遷的環境，農產不是大出就是農損，因此更需要反應民意與協調政府部門的協助。特別是，跟也是農家出身的農委會主委陳吉仲有許多互動，為的就是妥善解決農民的問題。

郭國文也提出「農業發展三箭」概念，包含拓展外銷市場開發、內銷市場多元化、以及農產加工聯盟建立等，更可以穩定農產的銷路。同時也提出農民退休制度的推動，希望更能解決農民家庭的需求。

影片中有許多郭國文父親郭明治身影，片尾更有他對兒子擔任立委必須幫助農民的殷切期盼。

不過老人家是樸實的鄉下人，實在不習慣在鏡頭前面，不管媒體怎麼問，一旁市議員蔡蘇秋金怎麼提詞，他總是標準答案答「啊我就不會講啊」，直到記者問他支不支持兒子出來參選立委，他才改口開心的說「有啦有啦」。

蔡蘇秋金說，郭國文在海線確實幫助了許多的農漁民，包含秋行軍蟲災情、最近的紅蘿蔔問題等，都積極協調農業單位來處理，肯定郭國文推動農產外銷的成績。

選戰倒數，郭國文推出壓軸競選影帶，告白承諾兌現政見。記者周宗禎/攝影
選戰倒數，郭國文推出壓軸競選影帶，告白承諾兌現政見。記者周宗禎/攝影
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選戰倒數，郭國文推出壓軸競選影帶，告白承諾兌現政見。記者周宗禎/攝影
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選戰倒數，郭國文推出壓軸競選影帶，告白承諾兌現政見。記者周宗禎/攝影
選戰倒數，郭國文推出壓軸競選影帶，告白承諾兌現政見。記者周宗禎/攝影
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選戰倒數，郭國文推出壓軸競選影帶，受訪時父親郭明治現身力挺。記者周宗禎/攝影
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選戰倒數，郭國文推出壓軸競選影帶，告白承諾兌現政見。記者周宗禎/攝影
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選戰倒數，郭國文推出壓軸競選影帶，告白承諾兌現政見。記者周宗禎/攝影
選戰倒數，郭國文推出壓軸競選影帶，告白承諾兌現政見。記者周宗禎/攝影
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郭國文農民2020選舉2020選舉台南市立委

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