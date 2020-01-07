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幸福巴士惹爭議 影響偏鄉公務員加給

2020-01-07 18:07聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣政府為協助偏鄉居民解決交通問題，向公路總局爭取「幸福巴士」通車，但山區的公務機關及學校日前卻收到縣府公文通知，表示今年將偏鄉地區公務機關的二級加給下修為一級加給，讓議員何子凡於臉書痛批縣府本末倒置，縣府回應目前已延定，將會再與縣長討論後公告。

嘉義縣政府人事處副處長林建忠表示，幸福巴士在阿里山來吉、豐山有三個招呼站與公務機關步行距離未滿15公里，跟「各機關學校公教員工地域加給表」的偏遠地區第二級地域基本數額及年資加成規範相牴觸，才發公文說可能要改為第一級，減少加給。

林建忠說，但日前縣府收到許多反應表示，這些公務人員並非幸福巴士的使用者，因此已先延定，縣府這幾天會再跟縣長討論，預計本周會有結論，因幸福巴士是隨招隨停，縣府會再研議是否就不要在公務機關外設招呼站，避免牴觸加給規範。

何子凡表示，如果以基層員警為例，計算後一個月收入短少4000多元，對服務五年以上的偏鄉老師來說，更有可能相差5000元以上，將可能降低教師到偏鄉服務的誘因，變相損害公務人員權益。

他說，縣府的「幸福巴士」方便偏鄉長者在一般客運等大眾運輸無法到達的地方隨招隨停搭車，讓長者及學生就醫、交通更便利，原意美善，但因「幸福巴士」並非一般大眾客運系統，只載運自客運節點，例如阿里山豐山路線只可到豐山至石棹，非終點嘉義市，一般民眾利用率較低。

阿里山地區的幸福巴士日前通車，方便長者、學生等交通較為不便的使用者提供交通服務。...
阿里山地區的幸福巴士日前通車，方便長者、學生等交通較為不便的使用者提供交通服務。圖／何子凡提供
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縣府為偏鄉爭取的「幸福巴士」原意美善，卻與偏遠地區地域加給相牴觸，讓阿里山來吉、...
縣府為偏鄉爭取的「幸福巴士」原意美善，卻與偏遠地區地域加給相牴觸，讓阿里山來吉、豐山等地區的公家機關、學校加給減少，引起爭議。圖／何子凡提供
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阿里山地區的幸福巴士日前通車，方便長者、學生等交通較為不便的使用者提供交通服務。...
阿里山地區的幸福巴士日前通車，方便長者、學生等交通較為不便的使用者提供交通服務。圖／何子凡提供
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巴士偏鄉嘉義

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