幸福巴士惹爭議 影響偏鄉公務員加給

嘉義縣政府為協助偏鄉居民解決交通問題，向公路總局爭取「幸福巴士」通車，但山區的公務機關及學校日前卻收到縣府公文通知，表示今年將偏鄉地區公務機關的二級加給下修為一級加給，讓議員何子凡於臉書痛批縣府本末倒置，縣府回應目前已延定，將會再與縣長討論後公告。

嘉義縣政府人事處副處長林建忠表示，幸福巴士在阿里山來吉、豐山有三個招呼站與公務機關步行距離未滿15公里，跟「各機關學校公教員工地域加給表」的偏遠地區第二級地域基本數額及年資加成規範相牴觸，才發公文說可能要改為第一級，減少加給。

林建忠說，但日前縣府收到許多反應表示，這些公務人員並非幸福巴士的使用者，因此已先延定，縣府這幾天會再跟縣長討論，預計本周會有結論，因幸福巴士是隨招隨停，縣府會再研議是否就不要在公務機關外設招呼站，避免牴觸加給規範。

何子凡表示，如果以基層員警為例，計算後一個月收入短少4000多元，對服務五年以上的偏鄉老師來說，更有可能相差5000元以上，將可能降低教師到偏鄉服務的誘因，變相損害公務人員權益。