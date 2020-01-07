PM10空汙排行榜 台南市最糟空汙城

健康空氣行動聯盟質疑，台灣PM10空品標準全世界最寬鬆，20年如1日不變，是假達標、真殺人。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 西半部空汙紅害肆虐！健康空氣聯盟7日公布PM10年報，雲林縣麥寮工業測站蟬聯測站的空汙王，台南市則新登最糟空汙城市，比大台北地區超出165%，呈現「1個台灣、2個天空」。理事長葉光芃感慨，主要是台灣PM10空品標準（65）全世界最寬鬆，許多城市是假達標、真殺人。

空品標準落後全世界

健康空氣行動聯盟理事長葉光芃感慨，近乎全世界最寬鬆的台灣PM10空品標準，2019仍延續前1年的假達標（65微克／立方米的台灣年均值）、真殺人（高於20微克／立方米的WHO準則年均值）。他呼籲民進黨副總統候選人賴清德應履行先前政見，將總統府南遷至PM10最糟的台南市，與人民同甘共苦。

葉光芃指出，台灣PM10空品標準自1999年修訂至今已超過20年，不只無法趕上WHO和歐盟（年均值40微克／立方米），還落後於亞洲和拉丁美洲總計數十個國家！南非早在2006年就將PM10年均值訂為與歐盟一致，連中東產油國敘利亞、沙烏地阿拉伯，也早在2003年制定出比今日台灣更嚴格的年均值50。

2019年台澎金馬PM10年均值34.44微克／立方米，雲嘉南空品區年均值47.2，比長期空氣品質低迷的高屏空品區（45.8）狀態更糟。其中，全國最佳的花東空品區（21.1）、西部最佳的北部空品區（29.8），也都未達標WHO建議的標準。

1個台灣、2個天空

6都中的台南和高雄殿後，新北市29.2則險勝台北29.4，不含離島的全台各縣市中，雲嘉南地區囊括PM10最髒的前3名。北部懸浮微粒空汙最輕的基隆市（29.1），卻是全台唯一空品倒退縣市，新竹市則成為前10糟當中唯一的北部縣市。

2019年PM10空品年報數據指出，唯6交通測站和一般測站有明顯落差。台中市及台南市至今未見設置交通測站，整個西部台灣的中壢以南，高雄以北，包括新竹、嘉義、彰化和屏東等也都沒有交通監測站，致使台灣的PM10空品可能長年被低估。呼籲應比照日本等先進國家，都會區中普遍設置3~4成的交通測站。

回顧2016~2019年，台南市和大台北地區年均值差距百分比，從135%開始，3年來上升至157%、159%和165%，創4年新高，顯示「1個台灣、2個天空」的區域呼吸不平權持續惡化中。陽明站15.3、恆春站18.0是全台空氣品質最佳，全國縣市的空品前3佳則是台東縣20.5、花蓮縣22.3、宜蘭縣25.1。

研究證實，粗顆粒PM2.5~10暴露顯著提高10大癌症之一的鼻咽癌罹患風險，恐不亞於可穿透血管壁進入肺泡的細懸浮微粒。<

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