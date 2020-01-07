雲林綠能發電卡關？藍綠候選人互酸

雲林縣國民黨第1選區立委候選人張嘉郡今天針對未來電價必上漲，在立院經濟委員會擔任過召集委員的蘇治芬，對不合理的風電價格，非但沒反對還護航錯誤的能源政策，造成綠電貴得離譜，傷害民眾荷包，也對雲林產業將造成負面影響，所以她喊出「票投蘇治芬等於支持漲電費」。

張嘉郡表示，他們不反對綠能，只是成本高勢必衝擊民生產業與經濟，蔡英文政府錯誤的能源政策，蘇治芬卻只一味護航，無法監督導正錯誤，造成20年電費差價將達8000億元，全由人民買單。以每月原一千元電費變成兩千元，對平均所得敬陪末座的雲林，是沉重的負擔，身為雲林立委的蘇治芬，不該成為錯誤政策幫兇。

張嘉郡指出，蘇治芬不顧鄉親的意願及雲林縣府的規劃，與經濟部工業局強行對雲林離島工業區的新興區進行綠電招標，這塊土地被限定只能設太陽能板或風力發電機，喪失多元使用的可能，罔顧土地正義。

張嘉郡表示，她若當選立委，將會監督新政府重新審視過高的電價，作合理精算，重新議約，因為只要新價格低於現在的5.5-5.8元，可為國家省下大筆稅金再投注到地方建設，會是更好選項。

蘇治芬在臉書回應指出，四十年前國民黨原計畫在麥寮蓋「第五核能發電廠」，後來蓋了高污染的生煤電場。沿海鄉親好不容易盼到太陽能作為「農漁民分享經濟成長」的機會，但張麗善狂擋太陽能開發，光是台西鄉就少了日本廠商400億元的投資。