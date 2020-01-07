影／學甲慈濟宮上白噍珍貴影像重現 南藝大搶救當推手

台南學甲慈濟宮去年發現一批早期16厘米膠捲劣化嚴重，經南藝大團隊歷經2個多月搶救影片成功數位掃描重現，今天首度將影片公開，廟方將安排在春節期間在廟前播映，邀請地方父老一起重溫當年廟方上白噍盛況，一起走尋當年參與人物。

學甲慈濟宮今天舉行「上白噍憶藝～珍貴影像出土‧再現傳統文化」記者會，慈濟宮董事長王文宗率領董事會人員出席，學甲區長邱志榮、台南市文資處長林喬彬與會，會中也播放約10分鐘修復完成的畫面，將地方一些已經式微甚至消失的藝陣重現。

曾歷經當年上白噍盛況的慈濟宮常務董事李光田說，這些影片應在民國60年配合當時建國60年大遊行，另外在民國67年也拍攝一些，重現 這些畫面相當珍貴。

王文宗說，慈濟宮有形如國寶級「葉王的交趾陶、「何金龍大師的剪粘」作品、無形「上白噍謁祖祭典」的藝閣藝陣，都是廟方與地方一起打造的重要資產，廟方春節期間將在廟前公開播映這些搶救完成的畫面，邀請鄉親一起來觀賞重現當年廟會盛況，透過影片一起找尋當年參與者，相信會很有意義。

雲科大教授曾永寬、徐雨村強調，台灣文化生命力其實就在地方廟宇，可以看到地方的文化與歷史，慈濟宮數十年前就透過影像紀錄，這次搶救成功，對於宗教文化傳承，更具意義。