台南13處廠址解除汙染管制 創造土地價值

台南市政府致力土壤及地下水品質與改善，成立土壤及地下水汙染場址改善推動小組，落實嚴格審查及嚴格監督汙染行為人或關係人執行汙染整治。去年度完成整治並解除加油站、農地及工廠共13處場址的管制，解除列管面積約14公頃，有效活化土地並重新創造土地價值。

市長黃偉哲表示，土地價值源自優質的土壤及地下水，水土品質與民眾生活圈息息相關，市政府與民眾一直是站在同一陣線上，共同捍衛大台南土水品質。未來，市府更會秉持汙染預防、嚴格監督、自主管理及專業提升等4大主軸，訂定更完善的土壤及地下水推動策略，以達到「土淨水清，綠色家園」的願景。

環保局長林淵淙說，為了推廣及預防土壤及地下水汙染，加緊推展各項措施、政策，並主動輔導業者，針對可能造成土水汙染的設施，要求限期改善。環保局查核地下儲槽2家次、巡查具高汙染潛勢風險工廠200家次，若未改善或未達檢測標準，即進場查證，希望從源頭根絕汙染源。