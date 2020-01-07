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台南13處廠址解除汙染管制 創造土地價值

2020-01-07 16:32聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市政府致力土壤及地下水品質與改善，成立土壤及地下水汙染場址改善推動小組，落實嚴格審查及嚴格監督汙染行為人或關係人執行汙染整治。去年度完成整治並解除加油站、農地及工廠共13處場址的管制，解除列管面積約14公頃，有效活化土地並重新創造土地價值。

市長黃偉哲表示，土地價值源自優質的土壤及地下水，水土品質與民眾生活圈息息相關，市政府與民眾一直是站在同一陣線上，共同捍衛大台南土水品質。未來，市府更會秉持汙染預防、嚴格監督、自主管理及專業提升等4大主軸，訂定更完善的土壤及地下水推動策略，以達到「土淨水清，綠色家園」的願景

環保局長林淵淙說，為了推廣及預防土壤及地下水汙染，加緊推展各項措施、政策，並主動輔導業者，針對可能造成土水汙染的設施，要求限期改善。環保局查核地下儲槽2家次、巡查具高汙染潛勢風險工廠200家次，若未改善或未達檢測標準，即進場查證，希望從源頭根絕汙染源。

環保局積極推動土水汙染防治宣導說明會及校園宣導活動，去年共辦理8場土壤及地下水相關法規宣導說明會，讓民眾、加油站、工廠等業者瞭解土水防治的重要性，降低土壤及地下水受汙染的風險。另擴大招募、培訓土水防治種子講師，深市15所國小，運用繪本、影片及學習單等教具，宣導土水防治知識，向下扎根，培養國小孩童土水防治基礎觀念。

台南市土壤及地下水汙染場址改善推動小組，主動輔導業者改善汙染。圖／台南市環保局提...
台南市土壤及地下水汙染場址改善推動小組，主動輔導業者改善汙染。圖／台南市環保局提供
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地下水加油站願景

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