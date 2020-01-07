大南方計畫縣市兩樣情！嘉縣有水產精品園區獨漏嘉市

民進黨總統候選人蔡英文上個月在高雄市競選總部，宣布「大南方、大發展南台灣發展計畫」，目標每年4兆投資至少一半到南台灣，嘉義縣市兩樣情；行政院規劃在嘉義縣布袋鎮設置水產精品加值產業園區，總經費5億2264萬3000元，公共工程今年底完工；隔壁嘉義市長黃敏惠不滿南方計畫獨漏嘉市，她說，蔡英文把嘉市邊緣化，「總統你心中有嘉市嗎？對得起市民嗎？」。

蔡英文說，「大南方、大發展」計畫有四大策略：「用聚落帶動發展」、「用交通連結世界」、「用行銷撐新農業」和「用觀光創造繁榮」；但觀光政策成敗關鍵，和聚落、交通建設、基礎設施有關、環環相扣，中央有心要做，地方也要全力來拚，一起建設幸福南台灣。

縣府說，沿海養殖台灣鯛、烏魚、虱目魚、鱸魚等，是國內重要漁業產銷地點，布袋鎮新塭有「虱目魚故鄉」美譽，為提供水產食品業專業製造加工園區，扶植特色中小企業，促進產業升級，提高產業價值形象，提升安全衛生產能優化，配合食安政策，選定新塭設置「水產精品加值產業園區」。

基地在新塭滯洪池附近，共15筆國有地面積8.96公頃，縣府向國有財產署有償撥用，園區公共工程經費5億2264萬3000元，中央前瞻補助1億3440萬元，縣府負擔3億8824萬3000元，工程設計去年完成，預計今年底完工，規畫14處不同坵塊單元，依產創條例提供水產加工、物流、展銷等事業進駐。