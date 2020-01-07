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大南方計畫縣市兩樣情！嘉縣有水產精品園區獨漏嘉市

2020-01-07 14:15聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

民進黨總統候選人蔡英文上個月在高雄市競選總部，宣布「大南方、大發展南台灣發展計畫」，目標每年4兆投資至少一半到南台灣，嘉義縣市兩樣情；行政院規劃在嘉義縣布袋鎮設置水產精品加值產業園區，總經費5億2264萬3000元，公共工程今年底完工；隔壁嘉義市長黃敏惠不滿南方計畫獨漏嘉市，她說，蔡英文把嘉市邊緣化，「總統你心中有嘉市嗎？對得起市民嗎？」。

蔡英文說，「大南方、大發展」計畫有四大策略：「用聚落帶動發展」、「用交通連結世界」、「用行銷撐新農業」和「用觀光創造繁榮」；但觀光政策成敗關鍵，和聚落、交通建設、基礎設施有關、環環相扣，中央有心要做，地方也要全力來拚，一起建設幸福南台灣。

縣府說，沿海養殖台灣鯛、烏魚、虱目魚、鱸魚等，是國內重要漁業產銷地點，布袋鎮新塭有「虱目魚故鄉」美譽，為提供水產食品業專業製造加工園區，扶植特色中小企業，促進產業升級，提高產業價值形象，提升安全衛生產能優化，配合食安政策，選定新塭設置「水產精品加值產業園區」。

基地在新塭滯洪池附近，共15筆國有地面積8.96公頃，縣府向國有財產署有償撥用，園區公共工程經費5億2264萬3000元，中央前瞻補助1億3440萬元，縣府負擔3億8824萬3000元，工程設計去年完成，預計今年底完工，規畫14處不同坵塊單元，依產創條例提供水產加工、物流、展銷等事業進駐。

預估效益保障漁民收益，帶動水產加工及周邊產業發展，創造每年約13.2億元產值，提供就業機會，估計未來園區每天吸引觀光客600人，與鄰近景點遊憩場所串聯，帶動周邊飯店民宿等觀光產業，帶動區域繁榮，強化水產市場競爭力。

嘉義縣沿海養殖台灣鯛、烏魚、虱目魚、鱸魚等，是國內重要漁業產銷地點。圖／縣府提供
嘉義縣沿海養殖台灣鯛、烏魚、虱目魚、鱸魚等，是國內重要漁業產銷地點。圖／縣府提供
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中央列入大南方計畫推動的嘉義縣布袋鎮新塭地區水產精品加值產業園區預定地，空中鳥瞰...
中央列入大南方計畫推動的嘉義縣布袋鎮新塭地區水產精品加值產業園區預定地，空中鳥瞰情形。圖／縣府提供
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嘉義蔡英文

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