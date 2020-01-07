雲林茂谷柑鮮採上市 斗六茂谷柑節採購可參加摸彩

雲林縣斗六茂谷柑進入產季，斗六市公所將於1月18、19日舉辦茂谷柑節曁在地年貨市集，除有當季的酸甜茂谷柑可以品嘗、選購，公所也製作購買名冊提供民眾參考，另有多達120家攤販進駐，帶來豐富的年貨以及伴手禮提供民眾選購。

斗六市長林聖爵、雲林縣議員林岳璋、賴淑娞、雲林縣副縣長謝淑亞、斗六市代會主席胡克勤、副主席黃尤美、斗六市農會總幹事張喬復等人今天連袂推薦斗六茂谷柑，並展售果醋、麵包等相關產品。

林聖爵表示，今年斗六茂谷柑產量穩定，在農民細心地照料和管理，茂谷柑品質相當好，酸甜美味，日前他到果園和斗六市的小朋友們參與生態教學，品嘗現摘的茂谷柑，忍不住一口接一口。

果農朱清輝表示，茂谷柑顏色橘黃，是農曆春節應景水果，今年品質佳，產量穩定，價格波動不大，但農曆春節較往年早，已有許多顧客提早預購，準備自用或送禮。

今年茂谷柑節將首次和斗六假日人文市集聯合舉辦，除年貨果品、美食、文創小物，現場可以參加摸彩，準備5張發票可兌換春聯，還有酵素手工皂、種子紅包袋等創意DIY活動，好吃又好玩。