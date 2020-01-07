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每年秒殺的台南鹽水蜂炮體驗活動 即日起開放報名

2020-01-07 12:32聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

由台南市政府文化局與南瀛文資保護協會主辦，每年都「秒殺」的台南鹽水蜂炮體驗活動，今年度蜂炮體驗營暨老街文化之旅限額120名，即日起至2月4日（星期二）開放報名，額滿提前截止，報名請上台南市政府文化局網站，歡迎對鹽水蜂炮及月津文史有興趣的朋友踴躍盡早報名，報名網址：https://reurl.cc/9zkVra。

文化局指出，鹽水蜂炮是台南市延續百年之久的傳統民俗，具有重要文化傳承意義。為向社會介紹及推廣鹽水蜂炮特色，委託台南市南瀛文化資產保護協會於元宵節2月8日（星期六）在鹽水國中、武廟及老街舉辦「2020年鹽水蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅」，邀請民眾藉由實際組裝及施放蜂炮的過程，認識鹽水蜂炮的文化意涵。

每年的蜂炮體驗營活動都吸引國內外許多遊客提前報名參加，文化局及南瀛文資保護協會每年照例安排包括「蜂炮解說介紹」、「炮城組裝體驗」、「炮城施放」以及「探訪民俗、古蹟」等4項主題活動組成的套裝行程，邀請市民朋友及外地遊客親臨鹽水，感受蜂炮小鎮度元宵的熱鬧氣氛。

文化局文化研究科指出，為讓參與學員深度瞭解蜂炮，活動將先進行蜂炮介紹，以蜂炮模型解說蜂炮的製作程序，包括炮城的整理、清潔、曝曬、組裝、架設、蜂炮裝填及淨香爐除穢等重要儀式和架設炮台的傳統禁忌等，現場並宣導蜂炮施放的安全觀念，使參與者對蜂炮有全面而完整的認識與瞭解。接著就由指導員帶領參與者依組裝程序親自完成一座炮台的組裝，使參與者體驗炮台組裝的辛勞與趣味。白天並安排有走訪參觀歷史街區等探訪在地文化特色的行程。

元宵當晚於鹽水國中進行操場的蜂炮示範施放，則是無需提前報名的活動。參與組裝人員及來訪的遊客都可實地體驗鹽水蜂炮的刺激感，感受鹽水蜂炮火力十足、艷光四射的獨特魅力。文化局也特別提醒屆時造訪鹽水的朋友，需自備的安全裝備包括：全罩式安全帽、棉質外套、手套、口罩及毛巾、牛仔長褲、長筒布鞋等，患有心臟病、高血壓者，應避免參加。

鹽水蜂炮是台南市延續百年之久的傳統民俗，具有重要文化傳承意義。圖／本報資料照片
鹽水蜂炮是台南市延續百年之久的傳統民俗，具有重要文化傳承意義。圖／本報資料照片
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鹽水蜂炮文化局老街

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