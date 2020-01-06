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民進黨聯合造勢 陳明文蔡易餘呼籲回嘉投票

2020-01-06 20:56聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣山區立委候選人陳明文激動表示，民眾1月11日要拉著親朋好友回「嘉」投票。記...
嘉義縣山區立委候選人陳明文激動表示，民眾1月11日要拉著親朋好友回「嘉」投票。記者季相儒／攝影
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民進黨嘉義縣市聯合造勢晚會今晚於嘉義市棒球場旁的停車場熱鬧展開，嘉義縣海區立委候選人蔡易餘、山區立委候選人陳明文共同呼籲民眾團結親戚朋友回「嘉」投票，共同守護台灣主權。

蔡易餘表示，他近兩個月受到對手各種抹黑，雖然警察已經查出抹黑的人，但很多人看到訊息還是會產生誤會，蔡易餘預測接下來的5天，對手還是會用鋪天蓋地的假消息抹黑，希望大家能共同對抗假訊息。

他說，民進黨的立委都很努力打拚，共同目標就是希望讓台灣更好，民進黨執政這四年通過年金改革，也逐步推動司法改革、提高長照預算以及0到6歲育兒津貼，未來期望大家繼續支持民進黨，讓民進黨立委繼續走在前面，為大家爭取更好的法律。

陳明文表示，他擔任縣長及立委這幾年，為嘉義縣爭取到故宮南院、太平雲梯、新港藝術高中、民雄鐵路高架化等，將所有不可能的建設變為有可能，他希望能繼續創造嘉義的改變。

陳明文激動的說，這次的選舉要讓世界知道、堅定台灣是民主自由主權的國家，而嘉義縣市長期以來都是本土政權的民主聖地，陳明文說，大家要大團結，一同支持台灣人的政黨，拒絕一國兩制，1月11日拉著親朋好友一起回家投票，讓他、蔡易餘、王美惠三人進立法院繼續守護、建設台灣。

嘉義縣海區立委候選人蔡易餘表示，這兩周遇到各種抹黑，希望大家共同對抗假消息。記者...
嘉義縣海區立委候選人蔡易餘表示，這兩周遇到各種抹黑，希望大家共同對抗假消息。記者季相儒／攝影
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民進黨嘉義縣市聯合造勢晚會今晚於嘉義市棒球場旁的停車場熱鬧展開。記者季相儒／攝影
民進黨嘉義縣市聯合造勢晚會今晚於嘉義市棒球場旁的停車場熱鬧展開。記者季相儒／攝影
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