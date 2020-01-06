治療甲狀腺亢進會變胖？ 醫師：二多二好二少不復胖

台南陳姓女病患就醫後被診斷出甲狀腺亢進，醫師開藥治療時，她第一個問題問說，聽說吃了甲狀腺的藥後會變胖，「那可以不要吃藥嗎?」。安南醫院新陳代謝科醫師陳擇穎今天說，甲狀腺亢進病患想避免體重在治療後迅速增加，應該要嚴格遵循健康減重的「二多二好二少」原則，即「多蔬菜多運動、好蛋白好澱粉、少油又少糖」，可保健康不復胖。

陳擇穎表示，甲狀腺亢進發作時往往伴隨著體重的下降，經過治療後，體重往往會迅速回升至原本體重，甚至超過迅速復胖又增胖。病患常常無法接受這個「副作用」，有的甚至不願意接受治療或未按時服藥，但這非常危險且錯誤做法。長期不治療甲狀腺亢進會發生的併發症包含心律不整、骨質疏鬆、腹瀉、情緒緊張焦慮，有的引起甲狀腺風暴有可能致命。

陳擇穎說，甲狀腺亢進所造成體重下降是因全身代謝異常加速導致，屬於生病的瘦、是假的瘦，這種不健康的瘦會影響身體其他機能異常無法長久，往往最後因身體無法負擔復胖。