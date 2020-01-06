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蔡英文：蘇治芬不是政治家族 是民主家族

2020-01-06 20:34聯合報 記者蔡維斌李京昇／雲林縣即時報導

蔡英文今晚參加雲林沿線最後一場萬人造勢，她力推爭取連任的蘇治芬，從蘇治芬家族為台灣民主奮鬥坐牢，到蘇治芬高舉雙手捍衛自己清白，只有這種堅強的性格，才為雲林開創新局，大家不能走回頭路，一雫要支持清白正氣的蘇治芬。

蔡英文說，她來雲林十多次輔選，是因雲林是全國選情最膠著的地方，也是濁水溪以南最重要一戰。民進黨2008年失去政權，被國民黨全面追殺，蘇治芬其中之一，當時被指控收賄，但蘇治芬高舉帶手銬的雙手證明清白，更用絕食捍衛清白，經過一審到三審都無罪，若不是當時的堅強，代表民進黨精神的蘇治芬早就被打倒。

蔡英文說，當年她任黨主席，去看守所探望，蘇治芬始終沒喊苦，也不說自己的事情，只一直對她說民進黨不能被抹黑，一定要她堅強帶領民進黨崛起，讓她感動又敬佩。

蔡英文表示，感謝原本打算退休的蘇治芬被她勸進，主要是因這麼多年的地方派系耽誤雲林，她不放心，才請蘇再次披掛上陣。

蔡表示，蘇治芬的爸爸蘇東啟被羅織罪名是匪諜抓去關，媽媽也被指控知情不報抓去關，蘇的爸媽是台灣民主運動的先軀，為台灣流血流汗，對手說蘇治芬是政治家族，蘇對台灣民主發展有極大貢獻，派系家族沒資格說蘇家是政治家族，蘇家是民主家族，要大家團結起來對抗地方派系。

她說，蘇治芬當縣長把黑金首都變成農業首都，近來花生之亂、蒜頭價格被打壓，蘇治芬都站在第一線守護農民權益，雲林的交通建設、觀光發展和防洪治水都全力以赴，雲林不能沒有蘇治芬。

蔡英文說蘇治芬家族不是政治家族而是民主家族。記者蔡維斌／攝影
蔡英文說蘇治芬家族不是政治家族而是民主家族。記者蔡維斌／攝影
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蘇治芬民進黨蔡英文

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