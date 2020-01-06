朝天宮董座為蔡英文公開站台 蔡咏鍀：我一直支持她

雲林縣北港鎮朝天宮董事長蔡咏鍀到底支持蔡英文還是韓國瑜，一直為外界議論，今晚蔡英文在雲林海線最後一場造勢晚會，蔡董事長首度公開站台，出現在小英的造勢舞台，被媒體追問，他說，「我一直都支持小英呀！只是現在更肯定而已！」。

雲林縣北港朝天宮董事長蔡咏鍀上個月在蔡英文總統到北港時，曾全程陪同，但後來韓國瑜到訪，蔡咏鍀只陪同拜拜後就離開，由於大甲鎮瀾宮董座顏清標公開挺韓，蔡咏鍀的動向，格外引起媒體關注。

蔡咏鍀被媒體追問，他始終語帶保留，說韓國瑜來的那一天真的有事，他還特地從台北趕回來拜拜，拜完了再趕回台北，他都有向韓說明。

但蔡咏鍀私下曾對親近的友人說，他這次支持小英，但支持小英是他個人的事，無關朝天宮和所有信徒，他認為小英是個可支持的領導人，台灣還需要他。

一向被認認親藍的蔡咏鍀如何會支持蔡英文，他說，白沙屯媽祖今年來北港，貴為總統，她竟然陪著媽祖徒步走了六公里，從元長到北港，沿路鞭炮放不停，國安人員統統嚇出一身冷汗，但蔡英文仍用堅定腳步，陪媽祖走完全程，她是台灣第一位陪媽祖走的總統，讓他深深感動，覺得她才是台灣真正的領導人，因而才決定支持她。