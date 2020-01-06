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把握倒數時門日 游錫堃陪蔡易餘掃街拜票贈必勝達摩

2020-01-06 18:53聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

前行政院長游錫堃今日下午陪同嘉義縣海區立委候選人蔡易餘掃街拜票，沿途參拜鹿草圓山宮、重寮城隍廟等4間廟宇，為台灣祈福加油，游錫堃也贈送「必勝達摩」盼為蔡易餘帶來好運。

游錫堃指出，必勝達摩就是不倒翁，祝福蔡易餘能成為不倒翁，選戰必勝，順利連任，隨後站上戰車在鹿草鄉掃街拜票1個多小時，民眾紛紛向游錫堃、蔡易餘揮手加油，現場高喊「加油」、「蔡易餘凍蒜」，充分展現出蔡的高人氣。 

游錫堃表示，當香港在1984年12月29日發表中英聯合聲明的時候，台灣從1979年美麗島事件、1980年林宅血案、1981年陳文成命案、到1984年江南命案，顯示當時台灣政府是會進行政治暗殺，但台灣人不畏懼，爭得萬年國會全面改選以及總統直選的雙普選，這是香港103萬人上街遊行爭取的訴求之一，相當可貴，台灣一定要珍惜。

游錫堃說，香港反送中6個多月來，已經抓了7千人左右的年輕人，全是因為上一代香港人高唱回歸中國，判斷錯誤，致使現在年輕人這麼辛苦抗爭，游質疑監獄裡突然增加7千人，空間是否足夠？ 若被關到中國，是件悲慘的事。  

游錫堃稱讚蔡易餘，不僅在國會的論述能力也相當強，對於法案內容非常了解，對地方服務及爭取地方建設都是首屈一指，選擇蔡易餘也是一種守護主權、自由、民主的選擇。

前行政院長游錫堃（前右）今日下午陪同嘉義縣海區立委候選人蔡易餘（前左）掃街拜票，...
前行政院長游錫堃（前右）今日下午陪同嘉義縣海區立委候選人蔡易餘（前左）掃街拜票，現場民眾高喊「加油」、「蔡易餘凍蒜」，充分展現出蔡易餘的高人氣。圖／蔡易餘競選總部提供
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蔡易餘游錫堃2020選舉嘉義縣立委2020選舉

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