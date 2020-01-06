宋楚瑜到台南 為鄧秀寶加油打氣

親民黨總統侯選人宋楚瑜，今天傍晚到台南市安南區立委候選人鄧秀寶競選總部為鄧秀寳加油打氣。

今天下午5點20分，宋楚瑜由競選幕僚陪同，來到安南區怡安路競選總部，支持者高喊宋楚瑜當選，宋楚瑜加油，受到支持者熱烈歡迎。