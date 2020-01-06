親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

論問政 蔡育輝賴惠員再度過招交鋒

2020-01-06 17:34聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

國民黨台南第一選區立委候選人蔡育輝今指出，除上大學及服兵役，都住在新營，選民需要服務，絕對找得到他。強調自己從來不是「乖乖牌」，擔任市議員提案數和質詢次數遠高於民進黨候選人賴惠員，籲請鄉親選人不選黨，護送他進立院。

對此賴惠員競選總部回酸稱，深知選情巨大壓力往往都會引發「無賴式」選舉花招，對蔡感染韓式草包症候群給予最深切關心，賴總部同時還發表下述三點聲明反擊。

1.蔡不斷跳針強調自己是議會模範生。不過就與他共事經驗，蔡在議會發言、舉止等表現，似乎早就已感染類韓式草包病毒頗為嚴重，把議事殿堂搞得烏煙瘴氣。

2.對於蔡惡意造謠攻擊内容，早已多次澄清，蔡不願正視事實真相，頻頻冷飯熱炒，應肇因於民調低迷所致，令人深感同情。

3.「韓式草包症候群」對國民黨民調殺傷力極深，但仍希望蔡不要放棄治療，台灣健保體系完備，煩請耐心看診，必能早日康復。

蔡育輝指出，行政院前院長賴清德擔任台南市長時大幅調漲房屋稅，還追溯15年開徵，引發市民反彈，當時是市議員的賴惠員有站在民意的一方嗎？當民進黨要讓核災食品、瘦肉精肉品進口時，賴惠員有阻擋嗎？

蔡育輝說，若非他率國民黨議會黨團成員一再抗爭並訂定自治條例，現在台南市可能充斥核災食品及瘦肉精肉品，市長黃偉哲也不會同意調降房屋稅、地價稅、公有零售市場租金等。

蔡育輝說，自己不曾承包公家工程，這次是在鄉親鼓舞才參選。反觀對手賴惠員，從擔任議員就開始為參選立委布局，這次立委初選雖擊敗資深立委葉宜津，卻遭民進黨內多位同志提告賄選，以不正當手段獲得提名。

蔡指出，甚至在民進黨內初選時，還曾遭前副市長顏純左開記者會踢爆賴惠員領市政府8-9職等機要秘書薪水卻專跑立委初選行程，在顏指控下賴才於108年4月中辭去市政府職務。

蔡育輝強調「溪北要改變」的重要性，縣市合併到去年底，溪北地區人口已減少3萬多人，非常令人憂心，他呼籲鄉親大力支持讓蔡育輝來改變溪北，避免溪北邊緣化盡最大努力。

國民黨台南第一選區立委候選人蔡育輝質疑對手賴惠員，當賴清德任台南市長大調房屋稅還...
國民黨台南第一選區立委候選人蔡育輝質疑對手賴惠員，當賴清德任台南市長大調房屋稅還回溯15年開徵時有站在民意一方嗎？記者謝進盛／攝影
分享
同選區民進黨候選人賴惠員回酸，蔡育輝在議會發言、舉止等表現，似乎早已感染類韓式草...
同選區民進黨候選人賴惠員回酸，蔡育輝在議會發言、舉止等表現，似乎早已感染類韓式草包病毒，把議事殿堂搞得烏煙瘴氣。圖／賴惠員競總提供
分享

賴惠員民進黨核災食品

延伸閱讀

顏耀星再咬藍綠候選人競選小物 賴惠員、蔡育輝...

台南造勢喊破5萬人 蔡育輝「韓國瑜沒贏怎麼可...

賴惠員質疑孩子健康狀況被藍營分享廣傳 蔡育輝...

選舉公報字體比其他候選人小 蔡育輝：政見被消...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

天空的微笑 台中市東勢區出現顛倒彩虹

2020-01-06 17:37

梅山公園梅花燦爛綻放 大選結束剛好賞「梅」景

2020-01-06 13:11

嘉縣第二場政見發表 藍綠交鋒猛打鐵路高架與同婚案

2020-01-06 16:59

到雲林陪同掃街拜票 謝龍介：選對人才能國泰民安

2020-01-06 16:53

嘉縣第二選區政見發表 有人推政績有的相互批評

2020-01-06 16:26

台南歸仁獅子會連辦17年捐血 12日新豐高中登場

2020-01-06 15:19

影／立委候選人按鈴控告蔡英文 涉違反反滲透法

2020-01-06 15:19

台南商圈節能改善及服務業綠色電梯示範 開放申請中

2020-01-06 14:20

西螺九隆傳設置殯儀館 近百居民組自救會拉布條抗議

2020-01-06 12:55

雲林基督教醫院春聯義賣 所得捐癲癇病友就醫

2020-01-06 11:32

台南今年機車汰換最新補助 最高補助2萬1000元

2020-01-06 10:14

南科管理局17歲 力拚「88410」

2020-01-05 23:05

感念美國奶奶 孫理蓮傳記發表

2020-01-05 23:05

王金平捐20萬 助自強媽媽創業

2020-01-05 23:02

緬懷孫理蓮當年投入烏腳病 芥菜種會北門辦禮拜

2020-01-05 21:39

玉女小番茄農地租約到期 開放免費摘採

2020-01-05 17:06

總統下午到雲林拜拜 遭張嘉郡戰車叫陣場面緊張

2020-01-05 16:11

影／簡明廉再衝國民黨嘉義縣黨部抗議 斥黨內期約賄選

2020-01-05 14:24

張嘉郡四湖掃街拜票 黃金周衝刺展現人氣

2020-01-05 13:44

影／南科管理局17周年慶 喊出「88410」目標

2020-01-05 12:56

梅山公園梅花正開 這兩周為最佳賞花期

2020-01-05 12:06

反賄選宣導有新招 斗六公所推「不求人」、捲尺反貪

2020-01-05 11:53

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

環狀線履勘演練出狀況 車門異常開啟「委員卡1小時」

2020-01-05 17:50

台南今年機車汰換最新補助 最高補助2萬1000元

2020-01-06 10:14

想念的味道回來了 芳月亭重新開張擠爆人潮

2020-01-05 21:04

經國大橋新規劃增設2匝道 竹縣提解方獲中央善意回應

2020-01-06 11:04

新焚化爐還在蓋…八德掩埋場 10萬噸垃圾散惡臭

2020-01-05 23:42

台中空氣明天仍灰濛濛 周三起改善

2020-01-05 21:38

推動大汐止經貿園區 增2.4公頃綠地翻轉工業城印象

2020-01-05 19:46

高雄大旗美民眾注意 元月份有6天交通大執法

2020-01-05 20:58

玉山拚國際化 恐埋安全未爆彈

2020-01-05 23:41

六龜寶來升級版花賞公園開放 露營也能享受泡湯樂趣

2020-01-05 20:33

高雄輕軌二階徵地費買車廂？ 捷運局：政風處調查中

2020-01-06 12:12

高雄市上午空氣品質亮橘紅燈 環保局：可能持續到7日後

2020-01-06 09:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top