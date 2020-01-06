論問政 蔡育輝賴惠員再度過招交鋒

國民黨台南第一選區立委候選人蔡育輝今指出，除上大學及服兵役，都住在新營，選民需要服務，絕對找得到他。強調自己從來不是「乖乖牌」，擔任市議員提案數和質詢次數遠高於民進黨候選人賴惠員，籲請鄉親選人不選黨，護送他進立院。

對此賴惠員競選總部回酸稱，深知選情巨大壓力往往都會引發「無賴式」選舉花招，對蔡感染韓式草包症候群給予最深切關心，賴總部同時還發表下述三點聲明反擊。

1.蔡不斷跳針強調自己是議會模範生。不過就與他共事經驗，蔡在議會發言、舉止等表現，似乎早就已感染類韓式草包病毒頗為嚴重，把議事殿堂搞得烏煙瘴氣。

2.對於蔡惡意造謠攻擊内容，早已多次澄清，蔡不願正視事實真相，頻頻冷飯熱炒，應肇因於民調低迷所致，令人深感同情。

3.「韓式草包症候群」對國民黨民調殺傷力極深，但仍希望蔡不要放棄治療，台灣健保體系完備，煩請耐心看診，必能早日康復。

蔡育輝指出，行政院前院長賴清德擔任台南市長時大幅調漲房屋稅，還追溯15年開徵，引發市民反彈，當時是市議員的賴惠員有站在民意的一方嗎？當民進黨要讓核災食品、瘦肉精肉品進口時，賴惠員有阻擋嗎？

蔡育輝說，若非他率國民黨議會黨團成員一再抗爭並訂定自治條例，現在台南市可能充斥核災食品及瘦肉精肉品，市長黃偉哲也不會同意調降房屋稅、地價稅、公有零售市場租金等。

蔡育輝說，自己不曾承包公家工程，這次是在鄉親鼓舞才參選。反觀對手賴惠員，從擔任議員就開始為參選立委布局，這次立委初選雖擊敗資深立委葉宜津，卻遭民進黨內多位同志提告賄選，以不正當手段獲得提名。

蔡指出，甚至在民進黨內初選時，還曾遭前副市長顏純左開記者會踢爆賴惠員領市政府8-9職等機要秘書薪水卻專跑立委初選行程，在顏指控下賴才於108年4月中辭去市政府職務。