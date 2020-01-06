嘉縣第二場政見發表 藍綠交鋒猛打鐵路高架與同婚案

第二場公辦政見發表會，嘉義縣立委第一選區4位候選人全數出席，選前首度同框。記者黃晴雯／攝影 分享 facebook

嘉義縣立委第一選區候選人第2場的公辦政見會今日下午登場，民進黨立委候選人蔡易餘指出，水上鐵路高架化無法施行，是因民國98年10月時，當時為水上鄉鄉長王啟澧同意嘉義市將調度場設置水上，影響水上爭取鐵路高架化。國民黨王啟澧則回擊，當初都在民進黨政府執政時通過法案，蔡勿將爭取鐵路高架化不利，栽贓至嘉義市政府。

第二場的公辦政見發表會，嘉義縣立委第一選區共4位候選人全數出席，發言依序為統促黨黃奕瑄、喜樂島黃俊雄、民進黨蔡易餘、國民黨王啟澧。

黃奕瑄上台時以撥橘子開場，指出台灣現況如手中的爛橘子「金玉其表，敗絮其中」，強調政府應以共創兩岸人民福祉為目標，互相尊重，並批評同婚法案會導致滅種、滅族，未來該如何抱孫？

黃奕瑄表示，20年多年來政見多為爭取經費、補助，以補助來吸引農漁民的選票，錢從何而來，未來的子孫該怎麼辦，痛批此為「敗家子」政見。

黃俊雄說，台灣應將國名更改為台灣共和國，提出中華人民共和國是由中華民國分割出，香港也是台灣的，強調當選立委後，老農津貼補助每月提升至1萬2千元，針對生育補助，每胎提升至6萬元。

蔡易餘細數任期內推出的政見，推動減稅，增列育兒及長照的扣除額，提出長照預算現已增加至4百億，大力減輕年輕人扶養長輩的負擔，與蔡英文總統共同推出0至4歲育兒津貼，自原來每月2500元增至5千元，補助幼兒的歲數自4歲延長至6歲。

蔡易餘在最後一次的政見會中，砲火猛烈指出王啟澧為何不敢在同婚法案中連署，是因無存在感或是無中心思想？蔡指出擔任立法委員必須在每個議案做表態，若無個人思想，未來在關鍵法案中非常危險。

蔡易餘聲明，與卡神楊蕙如私人關係清白，以友人身份同遊泰國 ，指出日前維基百科遭竄改配偶人一事，警方逮捕的嫌犯即為王啟澧競選總部的委員，前立委翁重鈞的孫子。

最後登場的王啟澧在政見會中恰好遇地震，表現臨危不亂，王指出現已成功爭取養殖用電，抨擊蔡在立委任內都未為漁民爭取此福利，直到選前才喊出補助，針對農漁民的福利，王啟澧加碼，為農漁產品打造品牌，令農漁民有穩定收入與銷售通路。

針對同婚議題，王啟澧以第一場政見發表會中，蔡易餘曾說看到同性戀全身起雞皮疙瘩，批評蔡恐同，強調自己對於同婚尊重與支持，回應蔡易餘指出自己竄改蔡維基百科上配偶欄事件，王啟澧強調絕非個人所為。