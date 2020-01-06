嘉縣第二選區政見發表 有人推政績有的相互批評

嘉義縣立委選舉第二選區第二場公辦電視政見發表會今天上午登場，6位候選人依序抽籤上台發表政見。記者陳玫伶／翻攝 分享 facebook

嘉義縣立委選舉第二選區第二場公辦電視政見發表會今天上午登場，6位候選人依序抽籤上台，民進黨陳明文講政績、喜樂島許韶珍推改變農業翻轉產業、無黨籍許能通推三大觀光區、無黨籍林國慶望迎接嘉義榮光、無黨籍簡明廉推觀光一條線、台灣維新王金山則請民眾不要選自己，集中選票下架陳明文。

民進黨陳明文提出多年來對林地解編、租地造林、民雄鐵路高架化及穩定農產價格等的努力，期望未來能為嘉義人爭取更多建設，陳明文也批評對手財產申報現金存款都是0元，卻公開表示自己在經營網路直播拍賣，並提撥約1千萬左右做公益，恐有財產申報不實問題。

喜樂島許韶珍批評民進黨蔡英文，許韶珍表示，她於2011年時開始參與社會運動，擔任蔡英文後援會志工，但是民進黨完全執政之後，卻通過一例一休讓民眾失望、物價飛漲，她期望能站在基層的角度，堅持正義與勇氣繼續拚下去。

無黨籍許能通質疑民雄航太科技園區及鐵路高架化的可行性，許能通擔心將民雄設立為軍事基地，打仗會成為炸彈轟炸首要目標，另民雄陸橋剛建設落成，如為鐵路高架化拆除，恐有浪費公帑嫌疑。許能通建議，死刑犯應該要在2年內執行，他也希望能團結農民建設合作公司、以阿里山為中心推動三大觀光區等。

無黨籍林國慶表示，路邊常看見有陳明文支持者懸掛紅布條，表示支持陳明文選立委，但卻有名列布條上的檳榔農民表示自己不曾說過相似的話，將自己的名字塗掉，林國慶說，這些人可能是受限中央資源的政治壓力，無法表達自己，呼籲民眾不分山海區一起為地方努力，再現嘉義榮光。

無黨籍簡明廉表示，他是正統山區子弟及35年忠貞國民黨員，這次的選舉是忠義與背骨之爭，因陳明文與林國慶都來自海區，不可能會建設山區，簡明廉保證，陳明文花40年無法建設好的嘉義，他能用4年時間做到。

台灣維新黨王金山表示，他很感謝每位支持他的人，但請鄉民投給最有可能拉下陳明文的候選人，王金山表示，前年選舉落選的蘇貞昌、陳其邁等人雖然沒有當上縣市長，卻還升官成為行政院長、行政副院長，民眾不需擔心陳明文落選後會找不到工作，應該要集中選票投給最有可能影響台灣的人。